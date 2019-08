Turismul din Grecia, dependent de pietele din Germania, Marea Britanie, SUA, Franta, Italia si Rusia

Studiul, bazat pe datele publicate de Banca Centrala a Greciei, arata ca anul trecut au sosit in statul elen 34,83 milioane de turisti, o crestere de 12,3% fata de 2017.Veniturile din turism au inregistrat in 2018 o crestere mai modesta, de 10,2%, la 15,65 miliarde de euro, in timp ce numarul noptilor petrecute de turisti in Grecia a ajuns anul trecut la 227 milioane, un avans de 8,2% fata de 2017.Cheltuielile per vizitator s-au situat la 449 euro in 2018, iar durata medie de sedere a unui turist a fost de sase nopti si jumatate.Totusi, arata studiul INSETE, turismul elen este puternic dependent de principalele sale piete: Germania, Marea Britanie, SUA, Franta, Italia si Rusia; aproximativ 41,5% din cei care au vizitat Grecia au venit din aceste tari.Principalul pilon al turismului elen pare sa fie Germania. Veniturile obtinute de Grecia de pe urma turistilor nemti s-au ridicat la aproape trei miliarde de euro anul trecut (sau 6% din totalul veniturilor), iar cetatenii germani (4,3 milioane) au reprezentat 18,2% din totalul vizitatorilor straini. Numarul noptilor petrecute de turistii nemti in Grecia a reprezentat 13,2% din totalul innoptarilor in structurile de cazare.Pe locul doi in functie de venituri si de numarul noptilor petrecute de turisti in Grecia se afla Marea Britanie. Studiul INSETE confirma declinul de pe piata britanica in 2018: numarul vizitatorilor a scazut cu 2%, veniturile s-au redus cu 6,2%, iar numarul noptilor petrecute de turistii britanici in Grecia a scazut cu 6,2%. Totusi, britanicii raman pe locul trei in topul vizitatorilor straini in statul elen.Cu 1,09 milioane de turisti, SUA este doar a opta piata in ceea ce priveste sosirile, dar este pe locul trei la nivelul cheltuielilor: peste un miliard de euro.Datele ilustreaza dependenta Greciei de turism, deoarece tara nu a dezvoltat vreun alt sector important, cu exceptia transportului naval, care reprezinta aproximativ 7% din PIB.Operatorii din turism din Grecia estimeaza ca 2019 ar putea fi un an foarte bun din punct de vedere al numarului de turisti si al veniturilor generate de acestia, continuandu-se, astfel, tendinta crescatoare care a inceput in urma cu cinci ani.Conform unui studiu al Consiliului Mondial al Turismului si Calatoriilor (WTTC), industria calatoriilor si a turismului din Grecia a crescut anul trecut cu 6,9%, un ritm de trei ori si jumatate mai ridicat decat al intregii economii elene.Turismul a avut, in 2018, un aport de 20,6% la PIB-ul Greciei, fata de un nivel de doar 10,4% pe plan mondial, conform datelor WTTC. Aceasta inseamna ca un euro din cinci cheltuiti anul trecut in Grecia au provenit din industria calatoriilor si turismului, a carei cifra de afaceri s-a ridicat la 37,5 miliarde euro.Turismul este un motor-cheie al economiei Greciei, tara care in luna august a anului trecut a pus capat celui de-al treilea program de asistenta financiara internationala convenit dupa criza financiara din 2010.