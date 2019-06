Turismul genereaza peste un sfert din PIB-ul Greciei

Este o crestere de 13,3%, sau 2,5 miliarde de euro, fata de veniturile generate in 2017. Veniturile directe si indirecte din turism s-au ridicat anul trecut intre 47,4 miliarde de euro si 57,1 miliarde de euro, sau 25,7 - 30,9% din PIB-ul Greciei, arata rezultatele studiului INSETE.Conform acestuia, in sezonul de varf din 2018 lucrau in turism aproximativ 411.000 de persoane, iar in acest sector s-au facut anul trecut investitii de cinci miliarde de euro.Aproximativ 90% din veniturile din turism vin de peste hotare, inclusiv din croaziere, transport aerian, maritim, etc. Anul trecut, aceste venituri s-au situat la 18,2 miliarde de euro, in crestere cu 11,3% fata de 2017.Datele ilustreaza dependenta Greciei de turism, deoarece tara nu a dezvoltat vreau alt sector important, cu exceptia transportului naval, care reprezinta aproximativ 7% din PIB.Peste 33 de milioane de persoane au vizitat Grecia, in cursul anului 2018, in crestere cu 9,7% fata de anul precedent, arata datele finale publicate recent de Banca Centrala a Greciei.Operatorii din turism din Grecia estimeaza ca 2019 ar putea fi an foarte bun din punct de vedere al numarului de turisti si al veniturilor generate de catre acestia, continuandu-se, astfel, tendinta crescatoare care a inceput in urma cu cinci ani.Conform unui studiu al Consiliului Mondial al Turismului si Calatoriilor (WTTC), industria calatoriilor si a turismului din Grecia a crescut anul trecut cu 6,9%, un ritm de trei ori si jumatate mai ridicat decat al intregii economii elene.Turismul a avut, in 2018, un aport de 20,6% la PIB-ul Greciei, fata de un nivel de doar 10,4% pe plan mondial, conform datelor WTTC. Aceasta inseamna ca unul din cinci euro cheltuiti anul trecut in Grecia au provenit din industria calatoriilor si turismului, a carei cifra de afaceri s-a ridicat la 37,5 miliarde euro.Turismul este un motor-cheie al economiei Greciei, tara care in luna august a anului trecut a pus capat celui de-al treilea program de asistenta financiara internationala convenit dupa criza financiara din 2010.