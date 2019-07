UE interzice Greciei sa mai acorde facilitati fiscale micilor producatori de bauturi alcoolice

Fara tsipouro din partea casei:

Cazul priveste tsipouro si tsikoudia, doua bauturi spirtoase distilate din tescovina in nordul Greciei si in insula Creta.Grecia percepe de la micii producatori ocazionali de bauturi spirtoase o acciza semnificativ mai mica. In timp ce marile distilerii platesc o acciza standard de 50%, micile distilerii platesc o acciza de 6%.Curtea de Justitie a Uniunii Europene a decis ca aceste facilitati sunt contrare legislatiei in domeniul competitiei. Grecia trebuie sa modifice prevederile fiscale, in caz contrar riscand masuri punitive."Chiar daca statele membre sunt autorizate sa aplice accize reduse sau scutiri pentru anumite produse regionale sau traditionale, acest lucru nu inseamna ca o traditie nationala poate exonera statele membre de la obligatiile lor care decurg din dreptul comunitar", se arata in decizia CJUE.In luna mai a acestui an, Romania, tara care detinea atunci presedintia Consiliului UE, a propus ca Uniunea Europeana sa fie mai permisiva cu proprietarii de livezi care vor sa isi distileze propriile lor bauturi spirtoase, o practica traditionala in Europa Centrala si de Est dar care este restrictionata in blocul comunitar din motive de sanatate.Normele UE interzic in prezent distilarea la domiciliu a bauturilor spirtoase, chiar daca proprietarii de livezi care isi duc fructele la distilerii pentru a fi transformate in bauturi pot sa duca acasa o parte din bautura pentru folosul personal, platind jumatate din acciza obisnuita.Romania, renumita pentru tuica sa de prune, vroia sa ridice embargoul referitor la distilarea la domiciliu a bauturilor spirtoase si sa ofere statelor membre optiunea de a elimina complet acciza pentru bauturile spirtoase produse in folosul personal al cultivatorilor de fructe.