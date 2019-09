India reduce impozitul pe profit pentru a stimula investitiile private si cresterea economica

Ministrul de Finante. Nirmala Sitharaman, a declarat la o conferinta de presa ca impozitul pe profit va fi redus de la 30% la aproximativ 25%, in linie cu nivelul din alte tari asiatice, un anunt care a dus la cresterea cu peste 3% a actiunilor companiilor indiene."Incepand din anul financiar 2019-2020, orice companie interna are optiunea de a plati un impozit pe venit de 22%, cu respectarea anumitor conditii. Impozitul pe venit efectiv pentru aceste companii va fi de aproximativ 25%, inclusiv suprataxele", a explicat oficialul indian.Veniturile totale pierdute de stat in urma aplicarii acestei masuri sunt estimate la 1.450 miliarde de rupii (20,5 miliarde de dolari), a declarat Sitharaman, ceea ce sporeste temerile analistilor ca autoritatile nu-si vor putea indeplini tinta de deficit de 3,3% pentru perioada 2019-2020, intr-un moment in care colectarea taxelor este deja la un nivel scazut.