Irlanda este pentru al cincilea an consecutiv cea mai dinamica economie a Uniunii Europene

Statisticile din aceasta economie deschisa pot fi distorsionate, dupa ce datele pentru 2015 privind cresterea economica au fost ajustate, indicand un avans extraordinar de 26% comparativ cu 2014, rezultat care a fost insa influentat de faptul ca multe firme din industria de leasing aerian si-au mutat bilanturile in Irlanda.Astfel de distorsiuni sunt legate de faptul ca o serie de multinationale si-au stabilit sediul in Irlanda. Totusi, si alte date mai stabile, de la somaj la vanzarile de retail, arata o crestere solida a economiei reale.De asemenea, cererea pe plan intern a crescut cu 3,3%, stimuland avansul economiei, a anuntat joi Oficiul Central de Statistica (CSO) . In trimestrul patru din 2018, PIB-ul Irlandei a inregistrat o expansiune de 0,1%, fata de un avans de 0,9% in precedentele trei luni. Cresterea solida a redus nivelul datoriei Irlandei ca procent din PIB la aproximativ 68%, a anuntat un statistician al CSO, Michael Connolly.Banca Centrala a Irlandei estimeaza o moderare a cresterii economiei la 4,4% in cazul unei iesiri a Marii Britanii din Uniunea Europeana cu un acord si o expansiune de doar 1,5% daca aceasta paraseste blocul comunitar fara nicio intelegere.Tara denumita "Tigrul celtic" pentru dinamismul sau economic in anii '90, a fost nevoita insa sa recurga in 2011 la un plan de asistenta internationala, la trei ani dupa criza financiara din 2007 - 2009. Dupa finalizarea programului de asistenta, Irlanda si-a revenit rapid, o dovada in acest sens fiind scaderea ratei somajului sub pragul de 7% in luna ianuarie, pentru prima data dupa 2008, in conditiile in care, la inceputul lui 2012, rata somajului depasea 15%.Irlanda este considerata economia europeana cea mai expusa la consecintele unei iesiri a Marii Britanii din Uniunea Europeana, avand in vedere legaturile comerciale stranse dintre cele doua tari.