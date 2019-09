Irlanda isi bazeaza bugetul pentru 2020 pe ipoteza unui Brexit fara acord

In iunie, guvernul de la Dublin a prezentat doua strategii bugetare: o optiune preferata, care prevedea cresterea excedentului in cazul retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeana in cadrul unui acord, si un scenariu fara reglementarea Brexit-ului, urmat de un deficit pentru amortizarea socului. Proiectul anuntat acum accepta revenirea la deficit.Ministerul de finante nu a luat in considerare si eventualitatea ca Regatul Unit va ramane in UE."Data fiind incertitudinea si lipsa de claritate privind calendarul si formatul iesirii Regatului Unit, pregatirea unui scenariu fara acord este cea mai rezonabila abordare", a declarat Donohoe intr-o conferinta de presa. "De aceea, acesta este un buget care va fi sigur, un buget prudent. Se va concentra pe asigurarea existentei resurselor necesare in momentul unei schimbari, pentru a ajuta tara noastra sa se pregateasca de socul care s-ar putea produce la sfarsitul lui octombrie sau in diferite alte scenarii in 2020", a adaugat el.In ambele cazuri, ar fi disponibile 2,8 miliarde de euro, din care 2,1 miliarde au fost deja angajate pentru cheltuieli de infrastructura si cresteri salariale in sectorul de stat. Diferenta ar putea fi utilizata fie pentru cheltuieli suplimentare si reducerea impozitarii, ca in anii anteriori, fie redirectionata spre domeniile cele mai afectate de posibilele perturbari grave ale comertului cu Regatul Unit. In varianta optimista a unui Brexit ordonat, Irlanda ar putea conta pe o crestere economica de 3,3%; lipsa unui acord cu Londra ar duce la stagnarea economiei irlandeze.Inca din iunie, ministrul de finante anuntase ca va permite un deficit al finantelor publice de 0,5% pana la 1,5% din produsul intern brut, daca nu va exista un acord pentru Brexit. Revenirea la excedent ar dura in acest caz intre trei si patru ani, arata prognozele ministerului. Ar fi necesare mai multe imprumuturi, in contextul unei datorii publice de aproximativ 100% din PIB - un mare pas inapoi de la primul excedent bugetar din ultimul deceniu inregistrat de Irlanda anul trecut, apreciaza Reuters.Consiliul Fiscal - organismul de monitorizare fiscala independenta - a apreciat miercuri ca planificarea pe baza ipotezei unui Brexit fara acord este cea mai potrivita. Alti economisti considera ca prudenta este recomandabila indiferent de rezultatul Brexit-ului, din cauza ca exista oricum riscul supraincalzirii economiei."Chiar daca s-ar ajunge la un acord in urmatoarele saptamani, ceea ce credem ca e improbabil, o pozitie fiscala prudenta ar fi corespunzatoare in contextul capacitatii maxime a economiei irlandeze. In aceasta privinta, Brexit-ul ar putea asigura o anumita acoperire pentru respingerea apelurilor la cheltuieli suplimentare", a declarat Dermot O'Leary, economist-sef la agentia de brokeraj Goodbody Stockbrokers.