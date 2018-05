Irlanda pune deoparte opt miliarde de euro "pentru zile negre"

Irlanda a prezent planurile preliminare pentru constituirea unui fond de rezerva in anul 2016 si anul trecut Paschal Donohoe declara ca, in prima faza, acest fond va fi dotat cu 1,5 miliarde euro de la fondul suveran de investitii, Ireland Strategic Investment Fund (ISIF), urmand ca pe parcursul urmatorilor trei ani sa se adauge cate 500 milioane de euro pe an, transmite Reuters.Miercuri, ministrul irlandez de Finante a informat ca va pune deoparte primele 500 milioane de euro in proiectul de buget pentru 2019, care va fi prezentat in luna octombrie."Planul pe termen mediu este sa avem un fond cu pana la opt miliarde de euro", a declarat Paschal Donohoe pentru postul de radio Newstalk dupa ce cabinetul de la Dublin a aprobat marti infiintarea fondului de rezerva."Avem multe alte nevoi pe care trebuie sa le acoperim in fiecare an insa avand in vedere cat de mic este deficitul in prezent precum si care sunt veniturile noastre din taxe, cred ca este adecvat sa infiintam acest fond suplimentar ca o polita de asigurare pentru acel gen de lucruri pe care nu le putem anticipa in acest moment", a spus Donohoe.Potrivit ministrul irlandez de Finante, este imperativ sa fie evitate greselile pro-ciclice din trecut. Avand in vedere ca in prezent economia traverseaza o perioada care gradul de ocupare se apropie de nivelul maxim, este crucial ca politica bugetara sa nu sporeasca presiunile de supraincalzire.