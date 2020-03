Israelul inchide granitele de teama coronavirusului

Incepand cu ziua de Joi, 12 martie 2020, ora 20:00, autoritatile vamale din Israel vor permite accesul in tara doar acelor persoane care vor face dovada ca pot intra in carantina pentru 14 zile de la momentul intrarii in Israel. Carantina nu se poate face in cadrul unui hotel sau pensiune, ci doar in cadrul unei locuinte private.Turistii aflati deja in Israel sau cei care urmeaza sa plece in Israel in zilele urmatoare si care vor intra in tara pana Joi la ora 20:00, isi vor putea desfasura in mod normal calatoria.Incepand de Joi, 12 martie 2020 ora 20:00, practic va mai fi permis accesul pe teritoriul statului Israel doar cetatenilor statului Israel sau turistilor care pot demonstra ca pot respecta procedura de carantina la domiciliu pentru 14 zile (de exemplu, persoane care au rude sau familie in Israel).Punctele de trecere vamala spre Iordania vor fi inchise din aceasta noapte. Turistii aflati acum in Israel care au zboruri de intoarcere din Iordania sau care se afla in Iordania si au zboruri de intoarcere din Israel trebuie sa mearga la punctele vamale cu 6 ore inainte de zbor si sa prezinte biletele de avion. Totusi, autoritatile israeliene recomanda a se evita aceasta optiune.