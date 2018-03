Cine sunt mafiotii care fac afaceri de zeci de miliarde de euro din agricultura

"Productia, transportul, distributia si vanzarea produselor alimentare au devenit prioritati pentru crima organizata", subliniaza Coldiretti, intr-un raport publicat cu ocazia zilei in care sunt comemorate victimele mafiei, transmite AFP.De la furtul echipamentelor si vehiculelor agricole si pana la extorsiune si santaj, mafia este prezenta in toate domeniile."Mafia conditioneaza piata agroalimentara prin stabilirea preturilor recoltelor, gestionarea transportului si distributiei, controlul intregului lant al supermarketurilor. In acest fel, criminalitatea organizata distruge concurenta si piata libera legala, sufocandu-i pe antreprenorii cinstiti si compromitand in mod grav calitatea si securitatea produselor", adauga Coldiretti.Industria agroalimentara a devenit un domeniu prioritar de investitii pentru criminalitatea organizata, care si-a dat seama de caracterul strategic al acestui sector, concluzioneaza raportul.In luna ianuarie, circa 200 de membri ai gruparii mafiote italiene 'Ndrangheta au fost arestati intr-o operatiune a politiei in Italia si Germania. Clanuri ale familiilor Farao si Marincola s-au infiltrat in ambele tari in afaceri cu vinuri, alimente, colectarea gunoiului si restaurante.