Comisia Europeana cere explicatii oficiale Italiei pentru un derapaj bugetar fara precedent

Scrisoarea, inmanata de comisarul european pentru economie, Pierre Moscovici, care a avut joi o intalnire la Roma cu ministrul italian de Finante, Giovanni Tria, marcheaza debutul unui proces care ar putea culmina cu o decizie a Comisiei de, lucru care nu s-a mai intamplat vreodata pana acum."Va scriem pentru a va consulta cu privire la motivele pentru care Italia are in vedere o abatere semnificativa de la recomandarile adoptate de Consiliu in cadrul Pactului de Stabilitate si Crestere", se arata in scrisoarea semnata de comisarii Valdis Dombrovskis si Pierre Moscovici.Potrivit acestora, atatin istoria Pactului de Stabilitate si Crestere.Ministrului italian de Finante, Giovanni Tria, i se cere sa isi prezinte, in scris, observatiile pana la data de 22 octombrie, cu mult inaintea termenului limita de 31 octombrie la care Comisia Europeana trebuie sa isi dea evaluarea finala cu privire la proiectele de buget ale statelor din zona euro.Oficialii UE au semnalat deja ca ar fi foarte dificil pentru Comisia Europeana sa nu respinga planurile de cheltuielile ale Italiei daca tinta de deficit a autoritatilor de la Roma ramane la nivelul deIn plus, ceea ce se numeste deficitul structural, un indicator cheie urmarit de Comisie care elimina efectele ciclurilor economice, ar urma sa creasca pana la 0,8% anul viitor, conform planurilor Italiei, peste reducerea pana la 0,6% pe care o vrea Bruxelles-ul.In replica, premierul Italiei, Giuseppe Conte, a apreciat joi ca abaterea Italiei de la regulile fiscale "nu este mare", adaugand ca Guvernul de la Roma discuta cu agentiile de rating in speranta ca o retrogradarea a ratingului de tara poate fi evitata.In urmatoarele doua saptamani agentiile de evaluare S&P Global Ratings si Moody's Investors Service urmeaza sa evalueze ratingul de tara al Italiei, care in prezent beneficiaza de un calificativ cu doar doua trepte peste nivelul junk.Proiectul de buget pe 2019, aprobat luni de Cabinetul de la Roma, va duce la, in conditiile in care se majoreaza sumele pentru cheltuielile sociale si se reduce varsta de pensionare. Astfel, deficitul ar urma sa creasca de la 1,8% din produsul intern brut in 2018 la 2,4% in 2019, apoi sa scada la 2,1% in 2020 si sa revina la 1,8% in 2021.Chiar daca un deficit bugetar de 2,4% din PIB este in limita de 3% din PIB prevazuta in tratate, Comisia Europeana a cerut un deficit mai mic pentru Italia astfel incat aceasta tara sa poata sa isi reduca povara datoriei. In prezent, datoria publica a Italiei este una din cele mai mari din Europa, in termeni absoluti, si a doua ca marime dupa cea a Greciei, ca procent din PIB.Conform regulilor UE, trimiterea unei scrisori oficiale de avertisment ar putea fi urmata, in data de 29 octombrie, de o decizie a Comisiei de respingere a proiectului de buget al Italiei, o decizie fara precedent care ar putea agita si mai mult pietele financiare.