Comisia Europeana respinge bugetul Italiei, autoritatile de la Roma sfideaza in continuare

Proiectul prevede majorarea deficitului la 2,4% din PIB anul viitor, de la 1,8% din PIB previzionat pentru acest an."Dupa ce a evaluat proiectul de plan bugetar revizuit prezentat la 13 noiembrie de autoritatile de la Roma, Comisia Europeana confirma existenta unui caz deosebit de grav de neconformitate cu recomandarea adresata Italiei de catre Consiliu la 13 iulie 2018", se arata intr-un comunicat de presa al Executivului comunitar.Prin urmare, Comisia Europeana a lansat procedura pentru deficit excesiv, pe baza faptului ca imensa datorie publica a Italiei nu va fi redusa, asa cum cer reglementarile UE. Procedura poate duce in final la sanctiuni financiare echivalente cu 0,2% din PIB, adica aproximativ 3,4 miliarde euro. Demararea respectivei proceduri ar trebui in acest caz sa fie aprobata de statele membre.In prezent, datoria Italiei depaseste 130% din PIB si este a doua cea mai ridicata din zona euro, dupa cea a Greciei.La Roma, coalitia aflata la guvernare sfideaza in continuare Comisia Europeana. "Suntem convinsi de cifrele din bugetul nostru. Vom vorbi despre asta in urmatoarele luni", a afirmat ministrul italian de interne Matteo Salvini (extrema-dreapta) . Acesta a avertizat ca eventualele sanctiuni impotriva Italiei ar fi "lipsite de respect".In ultimele saptamani, Italia si Comisia Europeana s-au situat pe pozitii opuse cu privire la planurile de cheltuieli ale autoritatilor de la Roma. Luna trecuta, Comisia Europeana a adoptat o decizie fara precedent de a respinge proiectul de buget al Italiei, subliniind ca acesta nu permite reducerea deficitului si a datoriei publice, a doua cea mai mare din zona euro raportat la PIB. Pana la data de 13 noiembrie, autoritatile de la Roma trebuiau sa prezinte Bruxelles-ului o noua versiune revizuita a proiectului de buget pentru 2019.Saptamana trecuta, insa, autoritatile italiene au retrimis Comisiei Europene proiectul de buget pe 2019, cu tintele privind cresterea economica si deficitul bugetar neschimbate fata de varianta respinsa de Executivul comunitar, dar au evocat "circumstante exceptionale" pentru a solicita mai multa flexibilitate bugetara.