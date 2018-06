Cum si-a propus Italia sa aduca un milion de vehicule electrice pe soselele sale

Membra a coalitiei aflata la guvernare, Miscarea 5 Stele (M5S, antisistem) a cerut "reducerea numarului de vehicule pe benzina si motorina" si "subventii pentru sprijinirea achizitiei de masini electrice si hibride" (un fel de program "Rabla").Desi proiectul nu prevede cifre exacte, liderul M5S, Luigi Di Maio, in varsta de 31 de ani, doreste ca pana in 2022 un milion de vehicule electrice si hibride sa circule pe soselele din Italia. Desi analistii sustin ca obiectivul este nerealist, indeplinirea sa ar face din Italia liderul pietei europene de masini electrice.Un purtator de cuvant a confirmat ca Executivul de la Roma lucreaza la acest obiectiv, fara a clarifica daca cifra de un milion se refera la modele complet electrice sau sunt incluse si vehiculele hibride. Oficialul a refuzat sa discute despre costurile proiectului.Anul trecut, italienii au cumparat aproximativ 2.600 automobile complet electrice, din totalul de aproximativ doua milioane vandute, iar numarul ar putea creste la aproximativ 4.800 daca sunt incluse modelele hibride, conform statisticilor Asociatiei Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA) . Se estimeaza ca mai putin de 5.000 automobile complet electrice circula in prezent pe soselele italiene.Si aceste subventii, desi ar putea costa statul cateva miliarde de euro, s-ar putea sa nu fie suficiente, avertizeaza analistii."Daca vrei un milion de masini electrice in Italia in urmatorii zece ani, singura optiune o reprezinta subventiile masive, de tipul celor acordate in Norvegia. Guvernul ar trebui sa acorde 10.000 de dolari, ca in Franta. Chiar la acest nivel - aproximativ zece miliarde de dolari - inca este imposibil sa atingi acest obiectiv atat de rapid", a declarat Gian Primo Quagliano, seful institutului de cercetari Promotor.In Norvegia, liderul pietei europene de masini electrice, sistemul de subventii este foarte bine pus la punct. Un norvegian poate primi subventii de aproximativ 9.000 euro (10.400 dolari) la achizitionarea versiunii electrice a modelului Volkswagen Golf sau 7.000 euro pentru un VW Up. In Franta, care vrea sa-si tripleze vanzarile de masini electrice, la aproximativ 150.000 pana in 2022, subventiile ajung la aproximativ 10.000 euro pentru achizitia unui model electric.Conform datelor Bloomberg New Energy Finance, din randul principalelor piete euro europene, pe segmentul masinilor electrice lideri sunt Norvegia, Islanda, Suedia si Finlanda, in timp ceDaca Guvernul de la Roma va lua in serios tinta de un milion de vehicule, va avea nevoie de ajutor de la companii cum ar fi Enel SpA, care intentioneaza sa investeasca 100 - 300 de milioane de euro pentru a instala pana la 14.000 de statii de reincarcare in Italia pana in 2022.Dar Francesco Venturini, seful Enel X, subsidiara responsabila pentru vehiculele electrice, a afirmat: "Dezvoltarea infrastructurii publice este mult mai complicata decat ne asteptam. Fara indicatii clare de la Guvern si fara o viziune transparenta, suntem lasati in jungla. Industria auto este pregatita pentru aceasta schimbare si va fi utila o viziune unanima de la Guvern".Soferii italieni au adoptat deja alternative la masinile cu motor pe combustie interna: Italia este cea mai mare piata pentru vehiculele care functioneaza pe gaze, anul trecut fiind livrate aproximativ 230.000 de astfel de vehicule.