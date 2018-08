Trump s-a oferit sa ajute Italia cu plata datoriilor. Ce primeste in schimb?

Citand, fara a-i numi, trei oficiali italieni de rang inalt, Corriere della Sera sustine ca Trump i-a facut aceasta oferta lui Conte in timpul intrevederii pe care a avut-o cu acesta in iulie, la Washington.Potrivit cotidianului, premierul a vorbit despre aceasta oferta cu oficiali italieni dupa ce a revenit de la Washington, dar nu a explicat ce forma concreta ar putea lua acest ajutor.Biroul de presa nu a putut fi contactat deocamdata pentru comentarii pe subiect, adauga Reuters.Italia avea la inceputul anului 2018 o datorie publica enorma in valoare de 2,256 trilioane de euro, dupa ce a adaugat alte 36,6 miliarde de euro in perioada 2016-2017.Cea de-a patra economie ca marime a zonei euro a adunat o datorie care a crescut de la 2,137 trilioane de euro la sfarsitul anului 2014 la 2,256 trilioane de euro in 2017.Comisia Europeana a avertizat, in cel mai recent raport privind sustenabilitatea datoriilor publice in zona euro, ca Italia ramane expusa la "riscuri nefavorabile" prin mentinerea unei astfel de datorii publice masive comparativ cu PIB-ul sau.