FMI critica reforma populista a pensiilor si asistentei sociale din Italia

Guvernul populist al Italiei, condus de miscarea anti-sistem Cinque Stelle (M5S, Cinci Stele) si de formatiunea de extrema dreapta Liga, intentioneaza sa introduca anul acesta noi subventii pentru cei cu venituri mici si sa reduca varsta de pensionare.Ajutoarele individuale pentru saraci ajung in Italia la 780 de euro pe luna. Goyal observa ca "nivelul beneficiilor asigurate este foarte ridicat in comparatie cu bunele practici internationale. Astfel poate fi descurajata angajarea cu forme legale si poate creste dependenta de asistenta sociala".FMI sugereaza ca pentru reducerea riscului de dependenta de ajutoarele sociale ca alternativa la angajare, subventionarea veniturilor trebuie stabilita la 40-70% din pragul de saracie. In cazul Italiei, acest nivel ar fi echivalent cu 325 pana la 567 de euro pe luna.Asociatia italiana de lobby pentru mediul de afaceri Confindustria si unii parlamentari din opozitie si-au exprimat rezerve similare fata de politica guvernului impotriva saraciei. Aceasta se va aplica dupa ce numarul saracilor din Italia aproape s-a triplat din 2007 pana in 2017, ajungand de la 1,8 milioane al 5 milioane.Asistenta sociala este promovata de M5S, iar pensiile sunt proiectul favorit al Ligii, reaminteste Reuters. Ambele reforme ar urma sa fie finantate prin cresterea deficitului public, care a provocat ingrijorare in cadrul Uniunii Europene si pe pietele financiare.Comentariile expertilor FMI au fost publicate in analiza anuala a economiei, asa numita "consultatie conform articolului IV". Ei au conchis ca strategia economica generala a guvernului italian "nu prevede reformele cuprinzatoare necesare fata de impedimentele structurale pe termen lung pentru o crestere sustinuta". FMI recomanda deschiderea fata de concurenta pe pietele de produse si servicii, descentralizarea negocierilor salariale, facilitarea concedierii si eforturi treptate de reducere a datoriei publice, precum si recapitalizarea rapida a bancilor slabe.Recent, Italia a intrat din nou in recesiune; cresterea economica slaba, somajul ridicat si datoriile mari sunt probleme cronice ale tarii, iar FMI observa ca emigrarea este aproape de cel mai ridicat nivel din ultimii 50 de ani. Fondul estimeaza o crestere a PIB de 0,6% in 2019 si de 0,9% in 2020, valori mai mici decat cele din prognoza oficiala a guvernului.