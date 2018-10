Guvernul italian accepta sa reduca deficitul si datoria

Saptamana trecuta, Executivul italian a stabilit o tinta de deficit de 2,4% din PIB in perioada 2019 - 2021, sfidand Bruxelles-ul si trecand peste propunerea ministrului Economiei, Giovanni Tria. Pietele financiare spera ca Tria, profesor universitar neafiliat niciunui partid, va insista pe o tinta de deficit de pana la 2% din PIB anul viitor, in timp ce coalitia dorea un deficit peste acest nivel, pentru a-si indeplini promisiunile electorale, transmite Reuters.Decizia autoritatilor de la Roma a provocat turbulente pe pietele financiare, randamentele obligatiunilor guvernamentale italiene cu scadenta la zece ani au urcat cu 11 de puncte de baza, la 3,40%, cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani si jumatate, in timp ce actiunile bancilor au scazut semnificativ. Miercuri, Bursa de la Milano a inchis in crestere cu 0,9%, dupa declaratia premierului italian privind deficitul si datoria.Insa, miercuri, Conte le-a spus jurnalistilor ca Executivul italian a decis sa-si ajusteze tintele, deficitul urmand sa scada la 2,1% din PIB in 2020 si la 1,8% din PIB in 2021, in timp ce datoria ar urma sa scada cu aproximativ patru puncte procentuale in urmatorii trei ani, ajungand in jur de 126,5% din PIB pana in 2021.De asemenea, premierul italian a anuntat ca politica fiscala expansionista va continua, dar cheltuielile vor fi tinute sub control.