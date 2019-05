Industria modei din Italia, afectata de tensiunile comerciale globale

Veniturile anuale ale industriei modei sunt responsabile pentru aproximativ 4% din PIB-ul Italiei.In ultimul deceniu, cresterea medie anuala in industria modei a fost de 3%, a afirmat presedintele CNMI, Carlo Capasa."Speram la o redresare in semestrul doi din 2019", le-a spus jurnalistilor Carlo Capasa, la o conferinta de presa dedicata prezentarii evenimentelor de la Saptamana modei pentru barbati, care va avea loc la Milano, in perioada 14-17 iunie.Cifra de afaceri in industria modei din Italia a crescut cu 2,8% anul trecut, la 66,6 miliarde de euro, conform estimarilor CNMI. Incluzand produsele textile, incaltamintea si articolele din piele, vanzarile au atins 89,3 miliarde de euro, in crestere cu 2,3% fata de 2017. Exporturile au reprezentat peste 75% din vanzari.Capasa a cerut Guvernului italian sa nu majoreze TVA la bunurile din industria modei. In ultimul timp au sporit speculatiile ca autoritatile de la Roma ar putea majora TVA la anumite produse, inclusiv cele de lux, din cauza deteriorarii situatiei finantelor publice in semestrul doi din 2019.La sfarsitul anului trecut, Italia era singura tara din UE in recesiune. A treia economie a zonei euro a intrat in recesiune tehnica (doua trimestre consecutive de scadere) in a doua parte a anului trecut, dupa o crestere semnificativa a costurilor de imprumut si a incertitudinilor politice provocate de divergentele dintre Guvernul populist de la Roma si Comisia Europeana privind bugetul pe 2019. In primul trimestrul PIB-ul Italiei a inregistrat o crestere modesta, de 0,2%.