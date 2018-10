Italia a informat Comisia Europeana ca isi mentine planurile bugetare, desi incalca regulile UE si risca o sanctiune fara precedent

Intr-o scrisoare trimisa Executivului comunitar, ministrul italian al Economiei, Giovanni Tria, a recunoscut ca proiectul de buget pe 2019, care prevede un deficit bugetar de 2,4% din PIB, nu este in linie cu Patul de Stabilitate si Crestere. Cu toate acestea, Giovanni Tria a subliniat ca autoritatile de la Roma au fost nevoite sa raspunda la mai multi ani de sub-performante economice, adaugand ca nu se intentioneaza sa se majoreze si mai mult deficitul bugetar in 2020 si 2021, informeaza Reuters."Guvernul este increzator ca explicatiile sale sunt suficiente pentru ca proiectul sau de buget sa fie aprobat, iar acest buget nu va pune in pericol stabilitatea financiara a Italiei sau a altor state membre", a subliniat Giovanni Tria.Bruxellesul a solicitat insa joi autoritatilor de la Roma sa ii ofere "clarificari" cu privire la planurile sale bugetare. Comisia a vorbit de un derapaj bugetar "fara precedent" si a atras atentia asupra riscului grav al nerespectarii regulilor europene. In aceste conditii, Executivul comunitar ar putea respinge proiectul de buget al Italiei, ceea ce ar fi o premiera in istoria UE.Principala ingrijorare a Bruxellesului este programul anti-austeritate demarat de noua coalitie populista formata din Liga (extrema dreapta) si Miscarea 5 stele (M5S, antisistem) . Aceasta mizeaza pe un deficit bugetar de 2,4% din PIB in 2019, fata de 0,8% din PIB cat preconiza precedentul Guvern.In plus, ceea ce se numeste deficitul structural, un indicator cheie urmarit de Comisie care elimina efectele ciclurilor economice, ar urma sa creasca pana la 0,8% anul viitor, conform planurilor Italiei, peste reducerea pana la 0,6% pe care o vrea Bruxelles-ul.In replica la declaratiile lui Giovanni Tria, un purtator de cuvant al Comisiei Europene a declarat luni ca Executivul comunitar va discuta si va decide, marti, care sunt urmatorii pasi in procedura de evaluare a proiectului de buget al Italiei.