Italia a intrat in recesiune la sfarsitul anului trecut

In urma unor negocieri intense desfasurate anul trecut, Italia si-a redus tinta de deficit pentru a evita sanctiunile disciplinare ale Bruxelles-ului, transmit Financial Times si AP.Institutul National de Statistica (Istat) a publicat joi datele preliminare care arata ca economia s-a contractat cu 0,2% in trimestrul patru din 2018, dupa un declin de 0,1% in precedentele trei luni. Scaderea este mai accentuata decat previzionau analistii, 0,1%.Declinul trimestrial a fost cauzat de evolutiile mai slabe inregistrate in agricultura, sectorul pescuitului si cel forestier, precum si in urma incetinirii activitatii in industrie si servicii, a precizat Istat.Pe ansamblul anului trecut, economia italiana a inregistrat un avans de 0,8%.Premierul italian Giuseppe Conte a recunoscut deja saptamana aceasta ca se asteapta ca datele oficiale sa confirme recesiunea dar a dat asigurari ca politicile fiscale expansioniste ale Guvernului vor ajuta la revenirea pe crestere a economiei.Italia a reintrat in recesiune la doar patru ani de la ultima scadere semnificativa a activitatii economice, o evolutie care accentueaza temerile privind perspectivele zonei euro. Italia este a treia economie a zonei euro, dupa Germania si Franta.Datele Eurostat arata ca in trimestrul patru din 2018 PIB-ul zonei euro a urcat cu 0,2%, similar cu nivelul inregistrat in precedentele trei luni. Pe ansamblul anului trecut, economia zonei euro a inregistrat un avans de 1,8%, dupa o crestere de 2,4% in 2017, in timp ce Comisia Europeana previziona o expansiune de 2,1% in 2018.Si Banca Centrala a Italiei a inrautatit recent estimarea privind evolutia economiei in 2019, care ar urma sa creasca cu doar 0,6%, fata de un avans de 1% previzionat in decembrie, din cauza escaladarii tensiunilor comerciale si a perspectivei mai slabe privind investitiile.Cele mai recente estimari reprezinta o veste proasta pentru Guvernul de la Roma, care incearca sa sprijine expansiunea economiei fara a incalca reglementarile bugetare ale UE.Activitatea economica a incetinit mai mult decat se estima in semestrul doi din 2018, ceea ce va afecta negativ evolutia din 2019. Firmele si-au redus planurile de investitii, iar asteptata incetinire a comertului mondial va afecta economia tarii, se arata in raportul trimestrial al Bancii Centrale a Italiei publicat luna trecuta.Guvernul de la Roma a previzionat in decembrie un avans al PIB-ului de 1% in acest an, anuntand ca va majora cheltuielile cu protectia sociala si va reduce varsta de pensionare.Pentru 2020 si 2021, raportul Bancii Centrale a Italiei prevede o expansiune de 0,9% si, respectiv, 1%, aproape de prognozele Executivului, de 1,1% si, respectiv, 1%.De asemenea, Banca Centrala a anuntat ca rata creditelor neperformante a continuat sa scada in trimestrul trei din 2018, la bancile italiene supervizate de BCE. Rata a scazut la 9,4%, de la 9,7% in trimestrul doi din 2018.