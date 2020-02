Italia analizeaza posibile reduceri de taxe si sprijin financiar pentru zonele afectate de coronavirus

Potrivit unui proiect de decret guvernamental consultat de Bloomberg, printre posibilele masuri se numara suspendarea platii taxelor locale si amanarea platii la creditele ipotecare. Aceasta ultima masura ar avea insa nevoie de un acord cu Asociatia bancilor din Italia.De asemenea, companiile mici si mijlocii din zonele afectate de coronavirus ar urma sa aiba acces preferential la un fond public de asistenta. In plus, unele companii ar urma sa primeasca si sprijin financiar pentru a-si putea reporni afacerile.Cotidianul italian Il Messaggero informeaza si el ca, in urmatoarele saptamani, Guvernul de la Roma ar putea adopta si alte masuri structurale, inclusiv sprijin financiar pentru sectoarele cele mai afectate de impactul economic al epidemiei de coronavirus, precum turismul si moda.Italia este deja in pragul unei recesiuni tehnice, dupa ce in ultimul trimestru al anului trecut economia din peninsula a inregistrat o contractie de 0,3%.Randamentele pentru obligatiunile guvernamentale italiene au crescut luni, in timp ce actiunile companiilor italiene s-au prabusit, dupa ce autoritatile de la Roma au raportat peste 200 de cazuri de infectie cu coronavirus, ceea ce face din Italia cea mai afectata tara din Europa.Presa italiana relata luni despre adevarate asalturi asupra supermarketurilor ca urmare a isteriei colective provocate de raspandirea coronavirusului in Italia, tara europeana cea mai afectata de aceasta epidemie, cu patru decese, in pofida faptului ca nu exista restrictii in ceea ce priveste programul magazinelor, nici probleme cu aprovizionarea, dupa cum a amintit duminica seara seful Guvernului de la Roma, Giuseppe Conte.