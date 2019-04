Italia estimeaza ca va iesi din recesiune in primul trimestru din 2019

In buletinul sau economic trimestrial, Banca Italiei a informat ca productia industrial a a crescut atat in ianuarie cat si in februarie. "Estimarea noastra indica continuarea expansiunii in martie", precizeaza institutia financiara, care citeaza si cele mai recente analize publicate de Consensus Economics conform carora a a treia economie a zonei euro va inregistra anul acesta o crestere intre minus 0,1% si 0,2%. In decembrie analistii estimasera pentru 2019 un avans al PIB-ului de 0,7% pentru Italia.Miercuri, ministrul italian al Economiei, Giovanni Tria, a anuntat ca executivul a inrautatit la 0,2% prognoza de crestere in acest an, reflectand asteptarile privind o usoara redresare in primul semestru din 2019, urmata de un avans mai solid in a doua parte a anului.Separat, Banca Centrala a Italiei a anuntat ca ponderea creditelor neperformante din totalul imprumuturilor a continuat sa scada in trimestrul patru din 2018 la institutiile financiare supervizate de BCE. In ultimele trei luni din 2018, rata creditelor neperformante (NPL) bancilor italiene a scazut la 8,3%, de la 9,4% in trimestrul trei din 2018.Cei mai mari creditori italieni, UniCredit si Intesa Sanpaolo, sunt prezenti si pe piata din Romania.In prezent, Italia este singura tara din UE in recesiune. Economia italiana a intrat in recesiune tehnica (doua trimestre consecutive de scadere) in a doua parte a anului trecut, dupa o crestere semnificativa a costurilor de imprumut si a incertitudinilor politice provocate de divergentele dintre Guvernul populist de la Roma si Comisia Europeana privind bugetul pe 2019.Institutul National de Statistica (Istat) a publicat recent datele preliminare care arata ca economia s-a contractat cu 0,2% in trimestrul patru din 2018, dupa un declin de 0,1% in precedentele trei luni. Scaderea este mai accentuata decat previzionau analistii, 0,1%.