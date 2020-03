Guvernul italian pregateste preluarea completa a operatorului aerian Alitalia

Conform planului, care, potrivit publicatiei italiene, "este in stadiu avansat", Executivul va prelua atat controlul operatiunilor Alitalia din domeniul aviatiei cat si cele terestre, printr-un vehicul public.Anterior, Roma stabilise in 31 mai termenul limita pentru finalizarea vanzarii companiei, potentialii licitatori urmand sa-si depuna ofertele pana in 18 martie.Surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul au declarat pentru Reuters ca Alitalia nu mai dispune de numerar, chiar daca in ianuarie a mai primit un imprumut guvernamental, de 400 de milioane de euro.Reprezentantii Alitalia nu au fost disponibili pentru comentarii.Luna aceasta, ministrul Transporturilor, Paola De Micheli, declara ca Executivul vrea sa accelereze procesul de vanzare, din cauza extinderii epidemiei, care a dus la prabusirea traficului aerian.In conditiile inrautatirii crizei, industria aeriana inregistreaza pierderi masive pe plan global, determinand autoritatile de la Roma sa-si schimbe planurile pentru Alitalia, sustine Il Messaggero.Tinand cont de situatia dificila de pe piata, este putin probabil ca UE sa se opuna interventiei statului si ca acesta sa preia operatorul aerian, care are in prezent 11.000 de angajati, apreciaza publicatia italiana.Luna trecuta, Comisia Europeana (CE) a deschis o investigatie aprofundata privind cel mai recent imprumut guvernamental, de 400 de milioane de euro, acordat in ianuarie operatorului aerian italian Alitalia, pentru a evalua daca distorsioneaza concurenta in UE.In 2017, Alitalia a fost plasata sub administrare speciala dupa ce salariatii au respins un plan de restructurare ce viza reducerea efectivelor si a salariilor. Compania supravietuieste datorita creditelor acordate de statul italian, care totalizeaza 1,3 miliarde de euro.Deschiderea unei investigatii aprofundate este "o masura standard" pentru a clarifica daca noul imprumut respecta reglementarile UE privind ajutorul de stat, a anuntat vineri Comisia Europeana. De asemenea, Executivul comunitar analizeaza precedentele credite punte acordate Alitalia, care totalizeaza 900 de milioane de euro.