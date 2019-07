Italia promite reducerea deficitului la 2,04% din PIB pentru a evita procedura disciplinara

Comisia Europeana a recomandat, in data de 5 iunie, demararea unei proceduri de deficit excesiv pentru Italia, dupa ce a ajuns la concluzia ca aceasta nu respecta regulile bugetare ale Uniunii Europene din cauza majorarii datoriei sale publice. O astfel de procedura ar afecta increderea investitorilor si ar majora costurile de imprumut ale Italiei, avertizeaza analistii.Autoritatile de la Roma au exclus orice masuri de austeritate dar luni Guvernul italian a dat asigurari ca va putea reduce anul acesta deficitul, previzionat la 2,4% din PIB, datorita cheltuielilor mai reduse si a veniturilor mai ridicate.Conte a declarat ca este pregatit sa trimita la Bruxelles cele mai recente date privind situatia finantelor publice ale Italiei, care arata economii de aproximativ sapte miliarde de euro comparativ cu tinta din aprilie. "Aceasta ne permite sa spunem ca suntem in linie cu estimarea celebrului deficit de 2,04% din PIB", a afirmat premierul italian.Comisia Europeana, care supervizeaza planurile bugetare pentru cele 28 de state membre, a anuntat ca datoria publica a Italiei a depasit 132% din Produsul Intern Brut in 2018, cu mult peste limita de 60% din PIB prevazuta in normele UE. In acest an, datoria publica a Italiei este prognozata sa ajunga la 135% din PIB.