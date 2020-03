Italia va pierde 32 de milioane de turisti si 7,4 miliarde de euro, in urmatoarea perioada

Conform datelor difuzate miercuri de Confturismo-Confcomercio, intre 1 martie si 31 mai sunt asteptati cu 31,625 milioane turisti mai putini in Italia, ceea ce va presupune pierderi de 7,4 miliarde de euro."Situatia este dramatica pentru tot sectorul", a semnalat presedintele Confturismo-Confcommercio, Luca Patane, care a adaugat ca "din pacate, platim consecintele unei comunicari din partea media mult mai letala decat virusul".Italia este tara cea mai afectata din Europa de coronavirus, cu peste 2.000 de imbolnaviri si 79 de decese, conform ultimelor date, de marti.Numeroase companii aeriene au decis sa suspende zborurile in aceasta tara din cauza epidemiei de coronavirus, care afecteaza in special regiunile din nord, mai ales Lombardia, a carei capitala este Milano.Societatea care gestioneaza aeroporturile Milan-Linate si Milan Malpensa a precizat pentru EFE, in urma cu cateva zile, ca 32,5% dintre turisti si-au anulat biletele la Milano, in trei zile.Compania britanica low-cost easyJet a anuntat ca va suspenda zborurile spre Italia din cauza cererii reduse, in timp ce Alitalia a fost nevoita sa intrerupa 38 de curse nationale si internationale, iar Iberia si Vueling si-au reorganizat capacitatea zborurilor spre Italia.De asemenea, Brussels Airlines a redus frecventa zborurilor cu 30% spre destinatii precum Milano, Roma si Venetia, Bulgaria Air a suspendat cursele spre si dinspre Milano pana pe 27 martie, iar Ryanair este ultima companie ce a anuntat reducerea rutelor spre Italia.