Salonul de mobila de la Milano a fost amanat pentru luna iunie din cauza coronvirusului

Salone del Mobile era programat sa se desfasoare in perioada 21-26 aprilie. Conform noului calendar, evenimentul se va derula in perioada 16-21 iunie 2020."Data fiind situatia de urgenta care exista in prezent in domeniul sanatatii publice, Salone del Mobile se va desfasura in perioada 16-21 iunie", a anuntat salonul la finalul unei reuniuni de urgenta a consiliului sau de administratie.La randul sau primarul din Milano, Giuseppe Sala a facut un apel catre guvernul de la Roma sa sprijine sectorul mobilei."Cred ca este o decizie corecta insa este important ca fiecare sa isi aduca contributia. In consecinta, cer guvernului sa vina in ajutorul unui sector fundamental pentru economia noastra", a declarat Giuseppe Sala intr-un mesaj video pe Facebook.In ultimul bilant oficial publicat marti in Italia se vorbeste de 322 de cazuri de infectie si 10 decese din cauza coronavirusului, toate fiind persoane in varsta si afectate anterior de patologii grave.Pe lista evenimentelor afectate de epidemia de coronavirus se numara Congresul Mondial al Telefoniei Mobile de la Barcelona, care a fost anulat, Targul Light + Building de la Frankfurt, care a fost amanat pentru luna septembrie, sau Salonul Auto de la Beijing.Epidemia de coronavirus, care a inceput la Wuhan, China, la finele anului trecut, a infectat pana acum peste 80.000 de persoane din 36 de tari. Numarul global al deceselor se situeaza pana in prezent la peste 2.700.