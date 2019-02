Taxa de intrare in Venetia este criticata chiar si de autoritatile din Italia: Vrem sa devenim o tara anti-turism?

Conform declaratiilor facute luni de primarul Luigi Brugnaro, valoarea taxei de vizitare a orasului Venetia ar putea fi de 3 euro. Taxa ar putea creste la 6 euro incepand de anul viitor, iar valoarea ei ar putea fi majorata pana la 10 euro in perioadele in care in Venetia sunt foarte multi turisti, transmite DPA."Este o masura inutila si daunatoare. Vrem sa devenim o tara anti-turism?", a scris ministrul Gian Marco Centinaio pe contul sau de Twitter, facand referire la propunerea primarului Venetiei.Clientii hotelurilor din Venetia ar urma sa fie scutiti de la plata noii taxe, avand in vedere ca platesc deja o taxa locala pentru sederea in acest oras. Insa pentru a fi implementata, initiativa privind taxa pentru turistii care intra in Venetia trebuie sa fie aprobata de consiliul local.In 2018, turismul mondial a stabilit un nou record de 1,4 miliarde turisti internationali, cu 6% mai multi decat in 2017, potrivit Organizatiei Mondiale a Turismului. Insa aceasta crestere exploziva a unui sector care in prezent a ajuns sa reprezinta 10% din PIB-ul mondial si care creste mai rapid decat creste economia mondiala in ansamblu, este insotita de mai multi ani de nemultumirile in crestere care au aparut in mai multe destinatii turistice de top, precum Barcelona in Spania sau Venetia in Italia, ai caror locuitori au inceput sa protesteze fata de numarul mare de turisti.