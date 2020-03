UE va sprijini suplimentar Italia si ar putea compensa firmele afectate de epidemia de coronavirus

"Comisia Europeana este aici pentru a discuta posibilele masuri de sprijin pentru a compensa firmele pentru pagubele provocate de Covid-19. Italia, cea mai afectata tara din UE pana acum, ar putea beneficia de noi masuri, pe langa flexibilitatea acordata de Bruxelles in privinta reglementarilor fiscale", a declarat, marti, vicepresedintele executiv Margrethe Vestager, responsabil cu politica in domeniul concurentei.Potrivit acesteia, Italia ar putea avea nevoie de masuri suplimentare care sa combata efectul "turbulentelor severe" cu care se confrunta pe plan economic."Suntem pregatiti sa lucram cu Italia la masuri suplimentare, care ar putea fi necesare ca un remediu la turbulentele severe cu care se confrunta economia sa. Conform reglementarilor UE privind subventiile, in anumite circumstante, guvernele pot ajuta companiile care se confrunta cu lipsa de lichiditati sau au nevoie de ajutor urgent de salvare", a adaugat Vestager, la o conferinta de presa.Si vicepresedintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, a declarat marti ca Italia va fi sprijinita"Vom sprijini Italia si poporul ei prin toate mijloacele si masurile pe care le avem la dispozitie", a afirmat acesta.El a dat asigurari ca Europa este capabila sa faca fata crizei economice cauzate de epidemie.Intr-un document al Comisiei Europene consultat de Reuters, se estimeaza ca Italia si Franta risca sa inregistreze in primul trimestru din 2020 recesiune tehnica, din cauza efectelor epidemiei de coronavirus.