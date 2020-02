FMI avertizeaza ca epidemia de coronavirus va afecta si economia Japoniei

"Extinderea epidemiei reprezinta un risc la adresa economiei nipone, desi impactul economic va depinde de gradul de extindere si de raspunsurile autoritatilor. Daca epidemia va fi extinsa si prelungita, acest lucru va afecta probabil turismul si activitatile de retail, in urma scaderii sosirilor de turisti din China si din alte regiuni si a cheltuielilor lor", a explicat Paul Cashin.Acesta a adaugat ca epidemia ar putea de asemenea avea efect asupra comertului si investitiilor deoarece o incetinire suplimentara a economiei Chinei ar putea afecta companiile din Japonia si ar putea intrerupe lanturile de furnizare.Virusul, care a inceput sa se raspandeasca in China si apoi in 27 de tari si regiuni, a sporit temerile in randul autoritatilor nipone ca a treia economie mondiala ar putea intra in recesiune.China este a doua mare destinatie pentru exporturile Japoniei. Companiile auto nipone produc componente iar retailerii vand o gama larga de bunuri in statul chinez. De asemenea, 30% din turistii care au vizitat anul trecut Japonia erau chinezi. Ei au cheltuit aproape 40% din totalul sumelor cheltuite de vizitatorii straini.De asemenea, FMI a cerut autoritatilor de la Tokyo sa majoreze din nou taxa pe consum, gradual, pentru a finanta costurile in crestere cu asistenta sociala, avertizand ca pana in 2030 datoria publica a Japoniei ar putea fi de 2,5 ori mai mare decat marimea economiei, fara o politica fiscala credibila.La 1 octombrie, taxa pe consum a fost majorata de la 8% la 10%, prima crestere din ultimii cinci ani si care a venit dupa mai multe amanari. FMI apreciaza ca taxa pe consum va trebui majorata la 15% pana in 2030 si la 20% pana in 2050 pentru a finanta costurile legate de imbatranirea si de declinul populatiei.In plus, FMI avertizeaza ca datoria Japoniei nu este sustenabila "conform actualelor politici si nivelul datoriei ca procent din PIB ar putea depasi 250% in 2030 in absenta "unui cadru fiscal credibil, care sa includa un plan de consolidare concret pe termen mediu".In randul principalelor state industrializate, Japonia este una din tarile cel mai putin sanatoase din punct de vedere fiscal, datoria sa publica situandu-se anul trecut de 237,5% din PIB.