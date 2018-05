O companie feroviara japoneza isi cere scuze, dupa ce un tren a plecat mai devreme cu 25 de secunde din gara

"Acest mare inconvenient pe care l-am produs clientilor nostri este de neiertat", a mentionat, intr-un comunicat, compania JR West, dupa ce unul dintre trenurile sale a plecat la 7:11:35 si nu la 7:12:00, asa cum era programat, vinerea trecuta.Incidentul, care a avut loc pe linia Biwako (intre Maibara si Kioto, vestul Japoniei), a fost facut public in urma plangerilor unor pasageri, care au reclamat ca au pierdut trenul pentru ca acesta a plecat mai devreme cu 25 de secunde.Aceasta este a doua oara in sase luni cand un tren japonez pleaca din gara inainte de ora programata, dupa ce, in noiembrie 2017, un shinkansen - tren de mare viteza - spre Tsukuba (nordul Tokio) a efectuat calatoria cu 20 de secunde mai repede, o stire care a generat un mare impact mediatic in afara Japoniei.In acest caz, mecanicul de tren, care avea 1.200 de pasageri la bord, a inchis usile cu un minut inainte de ora programata si, desi si-a dat seama de greseala, a decis sa nu le mai deschida, deoarece nu a vazut niciun pasager in statie.Trenurile japoneze sunt cunoscute pentru punctualitatea lor extrema, in pofida faptului ca este tara cu cel mai mare numar de pasageri transportati anual, conform Uniunii Internationale de Cai Ferate.In cazul incidentului din noiembrie, compania si-a cerut "scuze sincere", desi, atunci, niciun pasager nu a ramas pe peron.