Record de turisti in Japonia: Au cheltuit 43,6 miliarde de dolari, in 2019

Cheltuielile vizitatorilor straini au urcat cu 6,5% in 2019, comparativ cu 2018, fiind al saptelea an de crestere consecutiva, arata datele preliminare ale Agentiei nipone de turism. Cel mai ridicat nivel al cheltuielilor s-a inregistrat in 2019 la vizitatorii din Australia (249.000 yeni de persoana), Marea Britanie (242.000 yen) si Franta (238.000 yen), si datorita desfasurarii Cupei Mondiale la Rugby in Japonia.In schimb, cresterea cu 2,2% a numarului de turisti in 2019 reprezinta o incetinire fata de avansul de 8,7% din 2018, in principal din cauza scaderii numarului de turisti din Coreea de Sud, in urma deteriorarii relatiilor bilaterale. Numarul vizitatorilor straini din Coreea de Sud a scazut cu 25,9% anul trecut, la 5,58 milioane, a informat Agentia nipona de turism.Cei mai multi vizitatori straini au venit in 2019 din China (9,59 milioane, in crestere cu 14,5%), Coreea de Sud, Taiwan (4,89 milioane, un avans de 2,8%) si Hong Kong (2,29 milioane, +3,8%).Obiectivul autoritatilor japoneze este cresterea numarului de turisti straini pana la 40 de milioane in 2020, anul in care capitala Tokyo va gazdui Jocurile Olimpice. Pentru a indeplini acest obiectiv, autoritatile de la Tokyo au extins aeroporturile pentru companiile low-cost si au promovat serviciile private de cazare, pentru a rezolva lipsa spatiilor de cazare pentru turisti.