Pietonii care traverseaza strada vorbind la telefon vor plati amenzi usturatoare, in Lituania

Un nou act legislativ a fost adoptat miercuri in acest sens pentru a reduce numarul victimelor accidentelor de circulatie."Pietonii nu vor mai putea utiliza telefonul mobil in momentul in care se vor angaja in traversarea strazii", a declarat ministrul lituanian al Transporturilor, Rokas Masiulis, cu ocazia unui reuniuni a cabinetului transmisa in direct la postul de televiziune.Incepand de luna viitoare, cei care traverseaza strada in timp ce vorbesc sau isi verifica mesajele pe telefonul mobil risca o amenda care poate ajunge pana la 40 de euro.Orasul american Honolulu a introdus o legislatie similara anul trecut, insa aceasta prevede ca pietonii pot vorbi la telefonul mobil dar nu pot scrie mesaje text in timp ce traverseaza strazile din capitala statului Hawai.In 2017, un numar de 68 de pietoni au decedat dupa ce au intrat in coliziune cu automobilele sau motocicletele din Lituania, o tara membra a Uniunii Europene cu o populatie de 2,8 milioane locuitori.Potrivit celor mai recente statistici europene, Lituania se plaseaza pe locul al treilea in UE dupa mortalitatea rutiera, dupa Romania si Letonia.