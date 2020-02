Transportul public va fi gratuit in Luxemburg, incepand de duminica

Chiar daca alte orase au introdus o gratuitate partiala, in anumite ore si pentru anumite mijloace de transport, aceasta va fi prima data cand o astfel de masura vizeaza intreaga tara, a subliniat Ministerul Mobilitatii din Luxemburg.Gratuitatea, prezentata drept "o masura sociala importanta", vizeaza 40% din gospodariile din Luxemburg care utilizeaza transportul in comun si reprezinta o economie de aproximativ 100 de euro pentru fiecare gospodarie pe an.Masura se inscrie, de asemenea, in planul de mobilitate destinat reducerii ambuteiajelor, in conditiile in care automobilul este rege in Marele Ducat de Luxemburg. Acesta este mijlocul de transport cel mai utilizat, cu o rata de 47% pentru deplasarile in scop profesional si 71% pentru deplasarile de petrecere a timpului liber, potrivit unui sondaj efectuat in 2018 de TNS Ilres.Comparativ, in Paris aproximativ 68,6% dintre salariati utilizeaza mijloacele de transport in comun, potrivit Institutului National de Statistica (Insee).Cu toate acestea, Luxemburgul, un stat cu o populatie de aproximativ 610.000 de locuitori, este renumit pentru ambuteiajele sale din centrul capitalei, unde constructia unei linii de tramvai a inceput in urma cu mai multi ani. Primul tronson al acestei linii este operational de la sfarsitul lui 2017 insa lucrarile vor mai dura cativa ani pentru a face legatura intre sudul capitalei si zona de nord unde este aeroportul.De asemenea, autobuzul este utilizat in Luxemburg doar pentru 32% din calatoriile spre locul de munca, urmat de tren (19%)."Cred ca voi folosi mai des transportul in comun", spune Xavier Desurmont (42 de ani) care, pentru a se deplasa la munca, foloseste ocazional trenul care il duce in mai putin de un sfert de ora la gara centrala din Luxemburg. Desurmont s-a declarat totusi ingrijorat cu privire la impactul gratuitatii asupra traficului automobilelor in oras. "Vor fi mai putine biciclete si mai putini pietoni pentru ca evitarea platii biletului era pentru multi un motiv pentru a face sport", a apreciat Xavier Desurmont.Potrivit autoritatilor, sumele generate de vanzarea de bilete pentru mijloacele de transport in comun, care in Luxemburg aveau un pret unic de doi euro calatoria, se ridica la 41 milioane euro pe an. Suma nu reprezinta decat 8% din cele 500 milioane de euro pe an la cat se ridica costurile anuale cu transportul in comun.Luxemburgul isi va reorganiza de asemenea reteaua de autobuze regionale pana in 2021 in ideea de a o face cea mai densa din Europa, a declarat ministrul Mobilitatii, Francois Bausch. "Investitiile sistematice si continue sunt o conditie sine qua non pentru a promova atractivitatea transportului public", sustine oficialul luxemburghez.Exceptia o constituie calatoriile cu trenul la clasa intai precum si anumite servicii de autobuz la cerere organizate in serviciul de noapte de catre municipalitati, care vor fi platite in continuare.Cei aproximativ 300 de insotitori de tren ai operatorului feroviar CFL vor veghea de acum inainte asupra securitatii si informarii pasagerilor si vor continua sa verifice biletele la clasa 1. Cateva zeci de persoane vor fi afectate de eliminarea ghiseelor unde se vindeau bilete dar vor fi redistribuite pe alte posturi in interiorul companiei, a precizat CFL.