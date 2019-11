Diplomacy360: Securitate si prosperitate la granita estica a NATO si UE

Intr-o lume in care evolutiile geopolitice si cele tehnologice impun un ritm foarte alert dar incert al dezvoltarii economice si sociale, riscurile si vulnerabilitatile pe care aceste schimbari le comporta sunt diverse si tot mai imprevizibile.In acest context, organizarea celei de-a patra editii a Conferintei Internationale Diplomacy360 poate fi usor circumscrisa atat paradigmei unei traditii - o parte din subiectele aflate pe agenda fiind dezvoltate si in editiile precedente cat si, in egala masura, unei teme de maxima noutate: " Securitate si Prosperitate la granita estica a NATO si a UE " dezbatere prilejuita de aniversarea aCa si la precedentele editii, scopul organizatorilor Diplomacy360 - Bursa Romana de Afaceri, in cooperare cu Centrul de Strategii Aplicate, este de a propune si supune dezbaterilor teme de maxim interes, cu puternic impact in vietile a milioane si milioane de persoane.Astfel, vor fi explorate noi moduri in care diplomatia, ca arta, dar si ca solutie, poate contribui la asigurarea progresului in ceea ce priveste dezvoltarea economica si urbana, securitatea cibernetica, schimbarile climatice, mass-media & jurnalism, sportul si cultura, precum si la gasirea unor modele de cooperare economica internationala care sa asigure dezvoltarea sustenabila, ordinea enumerarii fiind categoric nerelevanta, toate domeniile fiind egal importante.se propune drept o consolidata platforma de stimulare a unui dialog deschis intre diferitii lideri internationali prezenti - indiferent de sfera acestora de expertiza, pornind de la ideea ca perspectiva fiecaruia, ca profesionist in domeniul sau, va reprezenta nu o bariera, ci o punte in efortul comun de identificare a solutiilor cu potential si originalitate inca neexplorate.Astfel, in cadrul evenimentului se va putea releva ingemanarea dintre valentele NATO - ca organism ce genereaza si garanteaza securitatea unei mari parti a Planetei, si rolul de necontestat al UE - de celula de baza a societatii Batranului Continent, in care, indiferent de tensiunile dintre "frati", interesele comune si obiectivul egalei prosperitati prevaleaza, asigurand unitatea in diversitate.Cea de-a patra editie a Conferintei Internationale Diplomacy360 va reuni peste 150 de participanti din tara si strainatate, din cadrul unor ambasade straine la Bucuresti si unor institutii publice, din mediul de afaceri, dar si din randul liderilor din diverse domenii.Ceea ce este comun acestora - faptul ca apreciaza diplomatia drept calea prin care, folosind tehnici si metode moderne, pasnice, pot anticipa si contracara noile si tot mai diversele riscuri de securitate care afecteaza direct prosperitatea unor mase mari de oameni; astfel, vor putea valorifica oportunitatile oferite de mediul, tot mai competitiv, din aceasta lume din ce in ce mai globalizata, caracterizata, deopotriva, de diversitate si complexitate, dar si de inegalitate, criza de modele, volatilitate si incertitudine.Participantii la Conferinta vor beneficia de experientele impartasite lor, generos, de cei 20 speakeri din tara si strainatate (diplomati, oficiali de rang inalt, oameni de afaceri si experti in securitate si relatii internationale), privitor la acele mecanisme din sfera diplomatiei ce pot deveni, in prezent, utile si eficiente si altor lideri.Conferinta Internationala Diplomacy360 se adreseaza diplomatilor, oficialitatilor, reprezentantilor mediului de afaceri (manageri de companii multinationale, antreprenori si oameni de afaceri, factori de decizie din companii) si altor categorii profesionale interesate de multiplele sinergii existente intre diplomatie, sectorul de aparare & intelligence - cu a sa componenta de securitate cibernetica, dar si diverse sectoare de activitate, precum cultura, media&jurnalism, business, sport, dar si probleme actuale, de mare interes, precum schimbarile climatice si administrarea oraselor.Nu in ultimul rand, evenimentul se adreseaza tinerilor aflati in plin demers de explorare a unor noi orizonturi profesionale.Noutatea adusa de aceasta a patra editie a Conferintei - care se desfasoara sub titlul "", consta in faptul ca in cadrul evenimentului se vor explorea legaturile si sinergiile dintre securitate si prosperitate in regiunea noastra, intr-un moment in care Romania este in plin proces de redefinire a directiilor de dezvoltare economica dar si a strategiei nationale de securitate.Pe plan international, organizatiile non-statale au un rol din ce in ce mai activ, influentand politicile statelor. Liderii din diverse domenii trebuie sa isi adapteze modul de a fi si opera astfel incat sa faca fata concurentei si sa realizeze aliantele potrivite pentru a evolua, la fel cum tarile fac adesea aliante militare si economice pentru a se apara respectiv a progresa.Tuturor celor prezenti le vor fi prezentate instrumente de lucru, cu ajutorul carora vor putea privi, dincolo de aparente, evenimentele importante din mediul politic, economic si social, spre a le intelege corect, in profunzime, aidoma diplomatului expres educat si antrenat in solutionarea diferitelor tipuri de crize si dezvoltarea relatiilor internationale chiar - sau mai ales - in circumstante mai putin favorabile.In acest context, ne propunem, ca o tusa de inedit, sa intredeschidem o fereastra spre ardenta problematica a amenintarilor hibride, tema aflata in prim-planul preocuparilor UE, care dezvolta permanent nu numai rezilienta, ci si mecanisme de contracarare a acestui tip de amenintari, pentru cresterea capacitatii sale reactive.Ca o promisiune, in situatia in care va suscita interes, aceasta tema generoasa de dezbatere va putea reprezenta capul de afis al unui viitor eveniment.Revenind in vasta "curte" a diplomatiei, subliniem ca, pentru a opera sustenabil si a-si proteja interesele, se impune ca organizatiile sa-si creeze si dezvolte mecanisme de cultivare a relatiilor de nivel inalt, cu grupuri de interese pe plan international - factori guvernamentali, neguvernamentali si actori din mediul de business, influenti si relevanti.O astfel de abordare presupune capacitati sporite de a cunoaste, analiza, planifica si actiona, chiar si in conditii ostile, diplomatia fiind calea pe care liderii din orice domeniu pot pasi spre infinite perspective si nenumarate metode de a-si atinge, pasnic si sustenabil obiectivele.Programul Diplomacy360 a debutat in anul 2015 sub forma unor Conferinte, Workshopuri si Module de Training dedicate initial legaturilor dintre Diplomatie si Business (sub titlul Business Diplomacy), in ultimii ani dezvoltandu-se organic si celelalte concepte precum Digital & Cyber Diplomacy, Cultural, Journalism&Media, Public si City Diplomacy.este prima si cea mai complexa platforma integrata de matchmaking si consultanta in afaceri din Romania, cu prezenta offline si online prin https://rbe.ro , cu acces la piata internationala - parteneri de afaceri, investitori straini, oportunitati de afaceri, care faciliteaza internationalizarea companiilor romanesti, investitiile private de capital, realizarea de parteneriate de afaceri, joint-ventures in tara si in strainatate, dezvoltarea si/sau restructurarea afacerilor, vanzarea si cumpararea de afaceri la cheie . 