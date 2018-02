Cel mai mare investitor din lume cere firmelor sale sa spuna "NU" coruptiei

Fondul a apreciat, printre altele, ca board-urile companiilor ar trebui sa se asigure ca firmele au politici anticoruptie si proceduri pentru a preveni si combate coruptia iar aceste politici ar trebui comunicate in mod clar angajatilor, informeaza Reuters."Datele cu privire la guvernanta corporativa si sustenabilitatea pot influenta deciziile noastre de investitii. Obiectivul nostru este sa reducem riscurile pentru fond", a declarat Yngve Slyngstad, directorul general de la Norges Bank Investment Management, divizia Bancii Centrale a Norvegiei care gestioneaza fondul suveran de investitii."Vrem ca firmele sa treaca de la vorbe la fapte astfel incat sa avem o imagine mai clara a oportunitatilor si riscurilor financiare. Companiile ar trebui sa aiba mecanisme de denuntare care sa ofere o cale confidentiala atunci cand raportarea pe linie ierarhica nu este adecvata sau denuntatorul vrea sa ramana anonim", se mai arata in documentul publicat de Fondul suveran al Norvegiei.Acest fond directioneaza fondurile realizate din productia de petrol si gaze a Norvegiei si investeste in aproximativ 9.100 de companii din intreaga lume, precum si in obligatiuni si proprietati imobiliare. In conformitate cu legislatia norvegiana, fondul nu are voie sa investeasca in firme care produc arme nucleare si mine de teren sau care sunt implicate in incalcarea sistematica a drepturilor omului."Fondul este gestionat in beneficiul generatiilor viitoare si ne bazam pe practici de business sustenabile pentru a genera randamente pe termen lung", a subliniat Yngve Slyngstad.