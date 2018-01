Norvegia a exportat anul trecut fructe de mare in valoare de peste 12 miliarde de euro

Datele reprezinta o crestere de 3% a valorii exporturilor, sau trei miliarde de coroane norvegiene, si un avans de 7% al volumului, fata de nivelul record din 2016.Cele mai semnificative cresteri ale exporturilor s-au inregistrat pe pietele din Asia si SUA, in timp ce livrarile catre UE s-au mentinut la nivelul din 2016.Cea mai importanta specie pentru exporturile norvegiene de fructe de mare este, cu pestedin valoarea totala a exporturilor si 38% din volum.Norvegia a exportat anul trecut, in valoare de 64,7 miliarde de coroane (8,69 miliarde euro), un avans de 3% fata de 2016.Cele mai mari piete pentru exporturile norvegiene de fructe de mare au fost anul trecut Polonia, Danemarca, Franta si SUA.In 2017, Norvegia a exportat 1,6 milioane de tone de fructe de mare in UE (in valoare de 61 miliarde de coroane / 8,19 miliarde euro), 539.000 de tone de fructe de mare in Asia (in valoare de 18,7 miliarde de coroane / 2,51 miliarde euro).