Norvegia decide daca renunta la investitiile in petrol si gaze

Dupa un an de deliberari, ministrul de Finante, Siv Jensen, ar urma sa dezvaluie pozitia Guvernului cu prilejul unei conferinte de presa convocata pentru ora locala 12:15 (11:15 GMT).Banca Centrala a Norvegiei, care este responsabila de gestionarea Fondului suveran de investitii alimentat din veniturile din petrol, a provocat senzatie in luna noiembrie 2017 cand a recomandat o vanzare a actiunilor companiilor petroliere din portofoliul fondului, in ideea de a reduce expunerea statului norvegian pe acest sector. "Aceasta recomandare se bazeaza exclusiv pe argumente financiare", a subliniat viceguvernatorul Bancii Centrale a Norvegiei, Egil Matsen.In cazul Norvegiei, cel mai mare producator de hidrocarburi din Europa Occidentala, petrolul si gazele naturale reprezinta aproape jumatate din exporturi si 20% din veniturile statului. Pentru a limita vulnerabilitatea finantelor publice in fata scaderii pronuntate a pretului petrolului, cum s-a intamplat in 2014, ideea ar fi sa inceteze sa se mai investeasca o parte din banii fondului suveran de investitii in actiuni ale companiilor petroliere, asa cum se intampla in prezent.La sfarsitul anului 2018, Fondul suveran de investitii al Norvegiei detinea participatii in valoare de aproximativ 37 miliarde de dolari la companii din sectorul petrolier, in principal la giganti, precum Shell, BP, Total si ExxonMobil.Avand in vedere sumele care sunt in joc, o vanzare a participatiilor ar dura mai multi ani, insa ar fi perceputa ca un succes in lupta impotriva incalzirii globale, in momentul in care planeta nu pare sa fie in masura sa isi respecte obiectivele asumate prin Acordul de la Paris.Insa daca aspectele climatice nu fac, oficial, parte din ecuatie, o decizie de renuntare la investitiile in petrol si gaze ar fi una deosebit de importanta, apreciaza ONG-ul de mediu Greenpeace, care pledeaza de mai multi ani pentru o decizie in acest sens. "Aceasta ar servi drept exemplu pentru a arata ca este posibil sa ai un fond care sa castige bani, cu riscuri moderate si care nu este implicat in petrol si gaze naturale", a spus Martin Norman, un responsabil de la sucursala din Norvegia a Greenpeace.Decizia autoritatilor de la Oslo va fi cu atat mai importanta cu cat plasamentele Fondului norvegian de investitii, care detine echivalentul a 1,4% din capitalizarea bursiera mondiala, sunt urmarite cu atentie si de alti investitori.