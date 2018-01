Fondul suveran de investitii al Norvegiei, cel mai mare din lume, vrea sa investeasca si in firme care nu sunt cotate la bursa

Daca ministerul va permite investitii in firme care nu sunt cotate la bursa, banca va aborda gradual oportunitatile de investitii si isi va construi expertiza. Obiectivul este realizarea unui compromis intre risc si profit, se arata in comunicatul Norges Bank.Recent, Fondul suveran de investitii al Norvegiei, cu active de peste 1.000 de miliarde de dolari, a propus reducerea investitiilor sale in companiile de petrol si gaze naturale.Fondul suveran al Norvegiei este cel mai mare fond de acest tip din lume. Veniturile realizate de Norvegia din productia de petrol si gaze sunt investite de Fondul suveran in actiuni, obligatiuni si proprietati imobiliare din strainatate, in beneficiul generatiilor viitoare.