Somonul s-a scumpit considerabil dupa ce o alga toxica a decimat crescatoriile din Norvegia

Peste 10.000 de tone de somoni au murit incepand cu mijlocul lunii mai in crescatoriile amplasate in fiordurile Nordland si Troms, arata cele mai recente estimari publicate marti de Directia de pescuit din Norvegia, transmite AFP.citat de Agerpres.Este vorba de mai multe milioane de pesti, in conditiile in care un somon are o greutate cuprinsa intre 700 de grame si 5,5 kilograme, ceea ce antreneaza pierderi de sute de milioane de coroane (zeci de milioane de euro) pentru piscicultori.Stocurile de somoni sunt decimate de alge din familia Haptophytes, un fitoplancton comun in apele norvegiene, dar care, in anumite conditii, poate prolifera si asfixia pestii in tarcurile lor.Lider mondial pe piata somonului de crescatorie, cu o productie totala de 1,24 milioane de tone in 2017, Norvegia s-a mai confruntat cu un episod similar in 1991."Proliferarea nu s-a incheiat", avertizeaza Directia de pescuit din Norvegia.Pentru a limita pagubele, piscicultorii sunt angajati intr-o cursa contra cronometru pentru a muta sau a sacrifica pestii inainte ca algele sa se extinda si la fermele lor.Daca o cantitate de peste 10.000 de tone de somoni este deja pierduta, profesionistii din acest sector estimeaza ca volumul pierderilor ar urma sa se ridice la 40.000 de tone, avand in vedere ca pestii care au murit erau destinati sa fie ingrasati pana in momentul sacrificarii, care in mod normal ar fi avut loc la finele anului sau inceputul lui 2020.In plus, cifrele publicate pana in prezent sunt unele provizorii si risca sa fie revizuite in sus.Aceasta criza a contribuit la cresterea pretului somonului, cu 5,7% intr-o saptamana, care miercuri se tranzactiona la peste 65 de coroane (aproximativ 6,7 euro) per kilogram.