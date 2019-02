Dupa o jumatate de secol de autosuficienta, Olanda a fost importator net de gaze naturale in 2018

Aceasta modificare era inevitabila dupa ce autoritatile olandeze au promis ca vor inchide campul Groningen, in urma cutremurelor provocate de extractia de gaze la depozitele din zona de nord a zacamantului.Productia la ceea ce a mai ramas la acest zacamant va mai continua cativa ani, ceea ce va genera miliarde de euro pentru statul olandez, Royal Dutch Shell Plc si Exxon Mobil Corp, informeaza Bloomberg.Gazele naturale sunt responsabile pentru aproximativ 40% din productia de energie electrica a Olandei.Firma GasTerra, un joint venture intre statul olandez si companiile petroliere Royal Dutch Shell Plc si Exxon Mobil Corp, a anuntat vineri ca in 2018 vanzarile sale au crescut cu 17% pana la 11,2 miliarde euro.Insa doar o treime din gazele naturale au venit de la campul Groningen, pentru care firma are drepturi exclusive de comercializare, iar restul de la mai multe zacaminte mai mici offshore precum si din importuri din Norvegia si Rusia."Inca de cand a inceput exploatarea de gaze naturale la Groningen, Olanda a fost autosuficienta. Acest lucru nu mai este valabil", a declarat directorul general de la GasTerra, Annie Krist. Acesta a subliniat ca este nevoie stringenta de gaze naturale, pentru a face fata cererii crescute de energie electrica, pentru a sustine sursele regenerabile si a inlocui carbunele.