Exporturile Olandei au ajuns la un maxim istoric de 94,5 miliarde euro

Cu toate acestea, aproximativ un sfert din cifra totala se datoreaza re-exportului de produse alimentare sau agricole cultivate sau produse in afara Olandei, precum boabe de cacao sau avocado. Cresterea preturilor este responsabila pentru doua treimi din cresterea totala a valorii exporturilor.Intr-o tara renumita pentru campurile sale de lalele, produsele horticole precum flori proaspete, bulbi si plante au reprezentat sectorul agricol cu cea mai ridicata valoare, aproximativ 9,5 miliarde euro.Pe locul secund se situeaza produsele de carne, in valoare de 8,8 miliarde euro, gratie cresterii preturilor la carnea de porc vanduta in China dupa epidemia de pesta porcina africana care a devastat efectivele de porci din Asia. Vanzarile de carne de porc in China au crescut de la 117 milioane euro in 2018 pana la 377 milioane euro in 2019, sustine Institutul national de statistica si Wageningen Economic Research. Urmeaza exporturile de produse lactate cu o valoare de 8,6 miliarde euro, legume, 7,3 miliarde euro, si fructe, 6,2 miliarde euro.In randul partenerilor comerciali, tara vecina, Germania, a ramas principala piata pentru exporturile olandeze de produse agricole, fiind responsabila pentru 25% din vanzarile totale, urmata de Franta (11%) si Marea Britanie (9%).Olanda este al doilea mare exportator mondial de produse agricole, dupa SUA.