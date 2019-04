Olanda este gata sa iasa din bugetul zonei euro

Potrivit lui Wopke Hoekstra, Guvernul olandez va participa la bugetul zonei euro, ale carui detalii urmeaza sa fie finalizate in luna iunie, doar daca acesta indeplineste conditiile sale stricte, inclusiv un drept de veto al capitalelor asupra deciziilor privind cheltuielile."Acest subiect este foarte sensibil pentru noi pentru a ne alatura acestui proiect, care ar trebui sa indeplineasca cerintele si dorintele noastre. Doar atunci va fi ceva la care am putea sa ne alaturam", a spus Wopke Hoekstra.Financial Times sustine ca ministrul olandez de Finante a comunicat, in mod privat, Eurogrupului ca Olanda este gata sa lase celelalte 18 state din zona euro sa mearga inainte cu planurile privind crearea unui buget comun al zonei euro. La randul sau, un diplomat a spus ca celelalte state din zona euro sunt dispuse sa lase Olanda sa iasa din acest proiect in loc sa saboteze intregul proiect.Olanda a fost unul din cei mai vehementi critici ai proiectului francez privind crearea unui buget comun al zonei euro. Atat ministrul olandez de Finante, Wopke Hoekstra cat si premierul olandez, Mark Rutte, sustin de multa vreme ca guvernele din zona euro trebuie sa isi asume responsabilitatea pentru afacerilor lor economice, in loc sa se bazeze pe ajutorul contribuabililor din blocul comunitar.Ministrii de Finante din zona euro au acum la dispozitie doua luni pentru a finaliza liniile principale ale bugetului, inclusiv prioritatile de cheltuieli, sursele si venituri, si cine va avea decizia controlul final asupra deciziilor sale.La reuniunea care a avut loc saptamana trecuta la Bucuresti, ministrii de Finante din zona euro nu au reusit sa isi solutioneze diferentele cu privire la modul in care ar trebui constituit bugetul zonei euro. Olanda, Finlanda, Austria si Irlanda se opun solicitarilor Frantei pentru un acord interguvernamental de infiintare a unui buget separat al celor 19 state membre ale zonei euro, apreciind ca acesta ar trebui sa fie pastrat in limitele legislatiei UE."Nu vad de ce ar fi nevoie de un acord interguvernamental", a spus Wopke Hoekstra. Acesta a spus ca el sprijina un sistem in cadrul caruia Comisia Europeana si sefii de guvern vor avea cuvantul final cu privire la modul in care sunt cheltuiti banii.Cele 28 de state membre care formeaza Uniunea Europeana au deja un buget UE comun, care este stabilit odata la sapte ani si este echivalent cu 1% din Venitul National Brut al blocului comunitar. Insa cele 19 state membre ale zonei euro vor sa aiba un buget separat care sa fie folosit ca un instrument fiscal care sa intervina in economia zonei euro alaturi de politica monetara a Bancii Centrale Europene.