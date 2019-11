Olanda va reduce limita de viteza pe autostrazi pentru a diminua emisiile poluante

Potrivit planului analizat, viteza maxima va fi redusa la 100 de kilometri pe ora in timpul zilei, a informat Guvernul olandez, care incearca de asemenea sa ii incurajeze pe fermieri sa creasca mai putini porci, tot in ideea de a reduce emisiile de azot. Soferii vor putea in continuare sa ruleze pe unele drumuri cu viteze mai mari intre orele 7 p.m. si 6 a.m.In luna mai, cel mai important tribunal administrativ din Olanda a invalidat modul in care autorizatiile pentru proiectele de constructii din apropiere de zonele naturale tineau seama de depozitele de azot, apreciind ca acest sistem incalca normele europene. In replica, atat fermierii, cat si angajatii din constructii au organizat proteste pe strazile din Haga pentru a cere parlamentarilor masuri care sa ii protejeze de decizia tribunalului.Agricultura este cel mai mare contributor la emisiile de azot in Olanda, iar fermierii sunt ingrijorati de impactul masurilor guvernului asupra modului lor de viata.Guvernul olandez a decis sa extinda un program de subventii destinat stimularii fermierilor sa inceteze sa mai creasca porci, majorand bugetul alocat pentru acest program cu 60 de milioane de euro pana la 180 milioane euro. De asemenea, Guvernul a propus o reducere a continutului de proteine din furajele animalelor, in ideea de a diminua emisiile de amoniac din balegar."Trebuie sa luam masuri, pentru ca nimeni nu vrea ca Olanda sa fie paralizata, in timp ce exista o nevoie mare pentru noi drumuri si case", a declarat premierul Mark Rutte.Potrivit Guvernului, pachetul de masuri vizeaza anul viitor un numar de autorizatii de constructii pentru aproximativ 75.000 de case si proiecte de infrastructura. In cadrul acestor masuri, guvernul olandez prevede o lege de urgenta care "garanteaza ca marile proiecte in domeniul protectiei costiere, apelor si sigurantei rutiere pot continua".