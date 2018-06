Graul romanesc, ajutor alimentar pentru Yemen? ONU ar fi cumparat 105.000 de tone din zona Marii Negre

Graul ar urma sa provina din regiunea Marii Negre, cel mai probabil din Romania, si va fi livrat Yemenului in mai multe transporturi ce vor fi efectuate in perioada iunie-august.ONU asigura ajutor alimentar pentru Yemen, o tara afectata de razboi.Arabia Saudita si Emiratele Arabe Unite duc de trei ani un razboi impotriva militiilor houthi in Yemen, o grupare siita care in 2014 a provocat exilul Guvernului yemenit sprijinit de Arabia Saudita.Rebelii houthi controleaza capitala yemenita Sanaa si teritorii vaste in nordul si vestul tarii.Declansat in martie 2015, razboiul din Yemen s-a soldat cu circa 10.000 de morti si peste peste trei milioane de refugiati in tara cea mai saraca din Orientul Mijlociu.