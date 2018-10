ONU: Mancarea risipita de statele bogate ar putea pune capat foametei mondiale

Cu ocazia Zilei Mondiale a Alimentatiei, Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO) a informat ca aproximativ o treime din productia alimentara mondiala, adica aproximativ 1,3 miliarde tone de produse, in valoare de aproape 1.000 de miliarde de dolari, este pierduta sau aruncata in fiecare an. In plus, daca tendintele actuale continua, cantitatea de produse alimentare risipita va ajunge la 2,1 miliarde de tone pe an in 2030, informeaza Reuters.In paralel, aproximativ 821 de milioane de persoane din intreaga lume sufereau de foamete in 2017. Aceasta desi consumatorii din tarile bogate risipesc anual 222 de milioane tone de produse alimentare, adica intreaga productie alimentara a tarilor din Africa sub-sahariana.Numai in Europa sunt risipite anual aproximativ 88 milioane de tone de produse alimentare, evaluate la 143 miliarde euro (177 miliarde dolari), in timp ce un consumator american risipeste, in medie, aproape 454 grame de produse alimentare in fiecare zi.In tarile in curs de dezvoltare, 40% din pierderi au loc dupa recoltare sau in tipul procesarii alimentelor, in timp ce in tarile industrializate mai mult de 40% din pierderi au loc de-a lungul lantului de retail sau la nivelul consumatorilor.Conform unui studiu furnizat AGERPRES de catre Ministerul Agriculturii in anul 2017, romanii arunca peste 10% din alimentele pe care le cumpara, mare parte reprezentand produse de panificatie.Din punct de vedere al cantitatii aruncate rezulta ca, saptamanal, o gospodarie de circa 3 membri din mediul urban arunca, in medie, 0,83 de kilograme, dar sunt cazuri in care unele gospodarii arunca si 2 kilograme.16 octombrie a fost declarata Ziua mondiala a alimentatiei (World Food Day) de Organizatia pentru Alimentatie si Agricultura a Natiunilor Unite, pentru cresterea gradului de constientizare publica a problemelor privind alimentatia la nivel mondial si consolidarea solidaritatii in lupta impotriva foametei, malnutritiei si saraciei.