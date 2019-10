CJUE sprijina polonezii care au luat credite ipotecare in franci elvetieni, iar asta ar putea costa bancile minimum 15 miliarde dolari

"In contractele de creditare in valuta incheiate in Polonia, conditiile inechitabile legate de diferenta de curs valutar nu pot fi inlocuite de prevederile generale ale legislatiei civile poloneze. Daca, dupa retragerea conditiilor inechitabile, va fi modificata natura continutului de baza ale acestor contracte, prin faptul ca nu vor mai fi indexate la cursul unei valute desi raman supuse unei rate a dobanzii bazate de cursul valutar, legislatia UE nu exclude anularea acestor contracte", a stabilit CJUE.Presedintele Asociatiei de lobby a sectorului bancar din Polonia, Zdzislaw Pietraszkiewicz, a avertizat insa ca decizia de joi a Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) privind creditele ipotecare in franci elvetieni ar putea costa bancile poloneze cel putin 60 de miliarde de zloti (15 miliarde de dolari), transmit Bloomberg si Reuters."Nu avem motive in acest stadiu sa modificam evaluarile si calculele noastre, desi impartasim opinia ca aceste costuri se vor fi intinde pe o anumita perioada", le-a sus jurnalistilor Pietraszkiewicz cand a fost intrebat de costurile deciziei CJUE.La Bursa de la Varsovia, cel mai semnificativ declin l-au inregistrat joi actiunile BNP Paribas Bank Polska (minus -7,7%) si Santander Bank Polska (minus 3,9%)."Credem ca decizia CJUE va crea incertitudini privind suma totala si perioada in care bancile vor inregistra potentiale pierderi dar de asemenea reprezinta un risc imediat mai redus pentru sistemul bancar ca intreg", a apreciat analistul Georgi Deyanov de la Morgan Stanley.Au trecut aproape doua decenii de cand 700.000 de polonezi, atrasi de dobanzile mult mai reduse la creditele ipotecare in franci elvetieni comparativ cu cele in zloti, au contractat credite ipotecare in franci elvetieni. Acest portofoliu de credite se ridica in prezent la 124 de miliarde de zloti (31 miliarde dolari), aproape o treime din totalul creditelor ipotecare din Polonia, insa multi debitori platesc rate mult mai mari decat se asteptau din cauza cresterii valorii francului elvetian.In ultimele luni, actiunile bancilor poloneze au scazut, iar moneda nationala - zlotul - s-a depreciat, din cauza riscurilor legate de decizia CJUE, care ar putea declansa un val de procese care sa stearga profiturile bancilor poloneze in urmatorii ani.Autoritatile de reglementare de la Varsovia au incercat in mod repetat sa minimalizeze temerile, iar joi Guvernul a dat asigurari ca are instrumentele necesare pentru a ajuta bancile sa faca fata impactului deciziei CJUE, daca va fi necesar.Polonia monitorizeaza constant situatia din sectorul bancar si va lua masuri daca va fi necesar, a declarat joi ministrul de Finante, Jerzy Kwiecinski. Acesta a dat asigurari ca bancile din Polonia sunt pregatite pentru decizia CJUE.Desi creditele ipotecare in franci elvetieni au generat probleme si in alte tari din Europa, inclusiv in Ungaria, Romania si Croatia, Polonia a facut cei mai mici pasi in a raspunde la plangerile debitorilor.De la colapsul bancii americane Lehman Brothers, in anul 2008, si pana in prezent, moneda elvetiana s-a apreciat cu 85%, de la 2,18 zloti pana la 4,04 zloti pentru un franc. Numai in acest an moneda elvetiana s-a apreciat cu 6% in raport cu zlotul polonez. Cel mai greu an pentru polonezi a fost 2015, cand francul s-a apreciat exploziv dupa ce Banca Nationala a Elvetiei a eliminat pragul minim al cursului de schimb. Intre timp, multi polonezi s-au adresat tribunalelor, in ceea ce a devenit cea mai grava criza cu care s-au confruntat bancile poloneze de la caderea comunismului.Curtea de Justitie a Uniunii Europene a fost sesizata de un judecator polonez pentru a decide daca astfel de credite ipotecare in valuta incalca legislatia europeana. Potrivit celor mai recente date ale Ministerului Justitiei din Polonia, numarul cazurilor noi initiate in tribunalele poloneze in primele sase luni ale acestui an au crescut cu 39%, pana la 2.021.