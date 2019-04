Germania si Polonia au oprit importurile de petrol rusesc, din cauza calitatii slabe

Aceasta decizie ar putea provoca probleme de aprovizionare rafinariilor grupului polonez PKN Orlen precum si rafinariilor din Germania apartinand companiilor Total, Shell, BP si Rosneft, pentru care o mare parte din importurile lor de petrol vin prin conducta Druzhba (Prietenia) construita de Uniunea Sovietica.In plus, traderii avertizeaza ca suspendarea livrarilor ar putea declansa un val de solicitari de despagubiri din partea cumparatorilor occidentali impotriva furnizorilor rusi, care la randul lor vor incerca sa obtina despagubiri de la grupul Transneft, care detine monopolul asupra conductelor petroliere din Rusia.Potrivit unui document consultat de Reuters, miercuri operatorul polonez de oleoducte PERN a informat grupul rus Transneft ca a decis sa isi suspende achizitiile de petrol rusesc. Autoritatile din Belarus a anuntat si ele ca tara vecina Polonia au incetat sa mai accepte petrol rusesc via conducta Druzhba incepand de miercuri de la ora 20:00 GMT, potrivit agentiei de presa Belta.Aproximativ un milion de barili de titei pe zi (un procent din cererea mondiala de petrol) pot trece zilnic prin conducta Druzhba.Daca petrolul nu mai trece prin Belarus si Polonia inseamna ca nu poate ajunge la clientii aflati mai departe in vest, in Germania. Traderii de la marile companii petroliere care au rafinarii din Germania sustin ca livrarile via conducta Druzhba au fost oprite.Problemele de calitate au aparut saptamana trecuta cand un producator rusesc, care pana acum nu a fost identificat, a contaminat petrolul cu mari cantitati de clorura organica. Aceasta substanta este utilizata pentru a creste productia de petrol dar trebuie separata de titei inainte de livrarea petrolului deoarece poate deteriora echipamentele de rafinare.Potrivit traderilor de la mai multe mari companii petroliere europene, nivelul de clorura organica a fluctuat intre 150 si 330 parti la milion (ppm), in conditiile in care nivelul maxim admis este de 10 ppm iar nivelul normal este cuprins intre 1 si 3 ppm.O sursa din Ministerul rus al Energiei a declarat ca Transneft incearca sa rezolve problema cat mai rapid posibil dar nu a putut da un interval de timp concret.Contaminarea petrolului este rara in Rusia. Traderii sustin ca ultima data cand petrolul rusesc a fost contaminat cu un nivel ridicat de clorura organica a fost in urma cu 10 ani, insa la o scara mai mica.De data aceasta problema este atat de grava incat au fost contaminate si alte livrari de-a lungul conductei Druzhba precum si din portul Ust Luga de la Marea Baltica. Din acest port au plecat cel putin cinci tancuri petroliere cu titei contaminat apartinand companiilor Rosneft, Surgut si unor producatori din Kazahstan si care a fost cumparat de traderi de petrol sau mari companii petroliere precum Equinor, Vitol, Trafigura, Glencore si Total.Potrivit surselor citate de Reuters, cumparatorii au depus deja solicitari preliminare de despagubiri de la vanzatori din Rusia. "Nimeni nu vrea sa opreasca rafinariile din Germania. Ele vor functiona la o capacitate mai mica acum si ar putea sa importe petrol de pe mare", a declarat un trader de la o mare companie petroliera occidentala.