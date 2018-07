Inca o banca vrea sa paraseasca Polonia: Credit Agricole a scos la vanzare subsidiara locala

Activele subsidiarei Credit Agricole se ridica la 33 de miliarde de zloti (6,62 miliarde de lire sterline), inclusiv activele firmei de leasing a grupului.Vanzarea ar continua trendul de consolidare din sectorul bancar polonez, care s-a accelerat in ultimii ani pe masura ce Partidul Lege si Justitie (PiS) incurajeaza cresterea ponderii ocupate de investitorii polonezi in sectorul bancar local.In luna aprilie a acestui an, BNP Paribas a preluat, pentru 775 milioane de euro, activitatile poloneze ale grupului bancar austriac Raiffeisen Bank International, o tranzactie care permite grupului bancar francez sa isi consolideze pozitia de a sasea mare banca din Polonia. Dupa cateva luni, Santander a preluat operatiunile de retail banking ale Deutsche Bank din Polonia."Subsidiara poloneza a Credit Agricole este de vanzare", au anuntat sursele.Un purtator de cuvant al Credit Agricole din Paris a refuzat sa comenteze informatia.Alte surse au declarat recent ca Societe Generale analizeaza o posibila vanzare a diviziei sale din Polonia, Eurobank, care se confrunta cu o intensificare a presiunilor din partea competitorilor si autoritatilor de reglementare. Printre bancile interesate sunt Credit Agricole si Santander, sustin sursele.Acestea afirma ca Societe Generale ar dori sa isi vanda activitatile care au atins o masa critica sau care nu inregistreaza suficiente sinergii. Eurobank este a 17-a mare banca din Polonia cu active in valoare de 14 miliarde zloti (3,28 miliarde euro) si este de 20 de ori mai mica decat liderul pietei PKO BP. Anul trecut, Eurobank a realizat un profit net de 103 milioane zloti (24,13 milioane euro).Analistii si bancherii se asteapta ca in Polonia sa mai ramana doar cinci mari grupuri bancare pe masura ce o serie de banci mai mici vor fi scoase la vanzare deoarece nu reusesc sa creasca veniturile in contextul dobanzilor reduse si pentru ca nu au amploarea necesara pentru a concura cu marii jucatori de pe piata.