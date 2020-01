Polonezii vor primi despagubiri pentru cresterea pretului energiei electrice

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei din Polonia (URE) a aprobat solicitarile formulate de companiile energetice pentru a majora pretul energiei electrice livrate consumatorilor casnici cu aproximativ 10,5-13% pe luna in 2020, insa Partidul Lege si Justitie (PiS), aflat la putere, a promis ca va proteja gospodariile de pe urma cresterii facturilor la electricitate."Am facut unele calcule care sunt de ordinul miliardelor, credem ca in total va fi vorba de o suma de aproximativ trei miliarde zloti", a declarat Jacek Sasin, intr-un interviu acordat postului de televiziune TVN24.Sasin a precizat ca gospodariile vor putea depune cereri pentru acordarea de despagubiri de la guvern pentru majorarea facturilor la energie incepand cu finalul acestui an."In cele din urma, polonezii nu vor plati mai mult pentru energie electrica, asa ca vom face ceea ce am promis", a spus Jacek Sasin.In anul 2019, pretul energiei electrice in Polonia a fost plafonat gratie unei reduceri a nivelului taxei platite de consumatori pentru electricitate si a tarifului de tranzitie, care se regaseste in factura la electricitate.