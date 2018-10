Polonia a inceput sa cumpere petrol din Nigeria pentru a-si reduce dependenta de Rusia

PKN Orlen, companie controlata de statul polonez, si rivalul mai mic Lotos proceseaza in principal titei rusesc livrat prin conductele construite in anii 1960, dar ambele firme si-au majorat achizitiile de titei din alte surse, informeaza Reuters."Nigeria este noua noastra sursa de aprovizionare pe care o analizam. In prezent, o livrare de 130.000 de tone de petrol din Nigeria este in drum spre Polonia. Asteptam sa ajunga in portul Gdansk la mijlocul lunii octombrie", a declarat saptamana trecuta directorul general de la PKN, Daniel Obajtek intr-un interviu acordat Reuters. "Daca testele vor confirma randamentele si marjele presupuse, noi livrari de petrol din Nigeria ar putea fi o optiune", a adaugat Obajtek.In anul 2016, PKN Orlen a semnat un acord pe termen lung privind livrarea de petrol cu gigantul Aramco din Arabia Saudita, iar intre timp atat PKN cat si Lotos au inceput sa achizitioneze petrol atat din Iran cat si din SUA. In consecinta, livrarile de petrol din Rusia au reprezentat aproximativ 70% din totalul achizitiilor de petrol ale PKN, fata de aproximativ 90% in anul 2015.PKN Orlen intentioneaza sa preia rivalul mai mic Lotos in ideea de a-si imbunatati pozitia de negociere pentru achizitiile de petrol si a putea majora investitiile in noi capacitati. Daniel Obajtek si-a exprimat speranta ca va obtine aprobarile necesare din partea Comisiei Europene pana la mijlocul lui 2019."Suntem in faza de pre-notificare si ne pregatim sa trimitem o cerere pentru obtinerea aprobarii in vederea unei fuziuni. Intentionam sa depunem o solicitare pana la finele anului, ceea ce va demara procesul formal de negociere cu Comisia Europeana", a spus Obajtek.PKN Orlen vrea sa cumpere un pachet de 32,99% din actiunile detinute de statul polonez la Lotos, posibil in trimestrul trei sau patru din 2019. Ulterior, cel mai probabil pana la finele lui 2019, PKN Orlen va anunta o oferta pentru a-si majora participatia la Lotos pana la 66%.In paralel, PKN Orlen a demarat constructia unui parc de turbine eoliene offshore in Marea Baltica, a carui capacitate ar urma sa se ridice la 1,2 Gigawati (GW)."Experienta noastra in acest domeniu este limitata si vrem sa evitam sa facem greseli. De acea, nu excludem cooperarea cu un partener care dispune de know-how", a spus Obajtek, cel care a fost numit CEO la PKN Orlen in luna februarie, dupa ce anterior a fost director general la grupul energetic de stat Energa.