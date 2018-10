Polonia a profitat de pretul scazut si a achizitionat cea mai mare cantitate de aur din ultimii 10 ani

Banca Nationala a Poloniei (NBP) nu a facut comentarii cu privire la rezervele sale, insa economistii sunt de parere ca recenta scadere a pretului la aur, pana la cel mai scazut nivel din ultimul an, a facut mai atractiv metalul galben."Managementul rezervelor NBP este bazat pe diversificare. Poate ca criteriul de baza a fost pretul scazut al aurului, combinat cu asteptarile pentru o inflatie globala mai mare", a declarat Marcin Mazurek, economist sef la mBank SA.Datele FMI si ale Consiliului Mondial al Aurului (WGC) arata ca rezervele de aur ale Poloniei sunt in prezent la cel mai ridicat nivel de dupa 1983, dar chiar si asa aceasta nu se numara printre cei mai mari 30 de detinatori de aur din lume.Banca Nationala a Poloniei si-a majorat rezervele de aur doar de cateva ori in ultimii 35 de ani. Ultima achizitie, evaluata la aproximativ 355 milioane de dolari la pretul de astazi, vine intr-un moment in care rezervele de aur ale bancilor centrale au atins cel mai ridicat nivel din ultimele doua decenii. Banca Centrala a Rusiei a fost de departe cel mai mare cumparator de aur, iar bancile centrale din Kazahstan, India si Filipine au cumparat si ele aur.Achizitiile Poloniei "sugereaza ca apetitul pentru aur al bancilor centrale ar putea sa creasca", este de parere Matthew Turner, analist la Macquarie Group.Tarile ar putea sa cumpere mai mult aur pe fondul estimarilor ca sistemul monetar international ar putea sa se orienteze dinspre aur spre alte valute, a declarat Natalie Dempster, director la Consiliul Mondial al Aurului."Bancile centrale au trei obiective cand este vorba de rezervele lor: sa isi tina activele sigure, sa isi tina activele lichide si sa genereze randamente. Aurul poate ajuta la indeplinirea tuturor acestor trei obiective", sustine Natalie Dempster.