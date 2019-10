Polonia a semnat un contract pentru forarea unui canal spre Marea Baltica, ocolind apele ruse

Canalul, lung de un kilometru, lat de 20 de metri si avand 5 metri adancime, insotit de diferite infrastructuri de transport, va traversa cordonul-litoral ce margineste delta Vistulei. El ar urma sa fie gata in 2022."Este un moment istoric pentru Polonia (...), de o importanta politica enorma, pentru ca ne face independenti de vecinul nostru de la est", Rusia, a declarat in timpul ceremoniei de la Elblag ministrul polonez al economiei maritime, Marek Grobarczyk, citat de agentia PAP.La ora actuala, pentru a ajunge in larg, ambarcatiunile care pleaca din Elblag trebuie sa ocoleasca peninsula ce apartine o parte Poloniei si o parte Rusiei si sa ceara autorizatie de trecere acesteia din urma, cu care Varsovia are relatii adesea tensionate.Proiectul a suscitat o controversa intre sustinatorii noii cai de acces la Marea Baltica si ecologisti, care evoca riscuri pentru fauna si flora, ce ar putea fi afectate din cauza modificarilor de salinitate a apelor deltei.